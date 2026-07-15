"Chăm lo người có công là trách nhiệm sâu sắc của mỗi cấp ủy, chính quyền"

Sáng nay (15/7), tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân kỉ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà 83 thương binh, bệnh binh; 18 thân nhân người có công của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây: "Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với Người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn".

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà và ân cần thăm hỏi thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hành nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Qua thời gian, nhiều người đã được trở về với gia đình, quê hương nhưng nhiều người vết thương tái phát, không thể qua khỏi đã nằm lại mảnh đất này.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Cũng trong sáng nay, nhân kỉ niệm 76 năm ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2026), 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hi sinh của 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây từng được ví là "tọa độ lửa", là "yết hầu" của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nằm trên tuyến đường 15A - cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam, ngã 3 Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện.

Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24/7/1968. Trong lúc san lấp hố bom để bảo đảm tuyến đường luôn thông suốt, mười nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Người lớn tuổi nhất mới 24 tuổi, người nhỏ nhất vừa tròn 17. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng, nhưng đã viết nên một bản anh hùng ca bất tử của dân tộc.

Trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.