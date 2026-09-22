Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 46 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt độ tuổi từ 5-18. Cùng với đó Làng còn hỗ trợ 34 cháu đang học tại các trường đại học và cao đẳng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà Trung thu trẻ em Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Lần thứ 2 đến thăm Làng trẻ em SOS Đà Lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước kết quả, thành tích trong nuôi dạy các con của làng trẻ; ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của thầy cô, các mẹ, các dì; chúc mừng thành tích trong năm học 2025-2026 của các con làng trẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với trẻ em Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc Tết Trung thu, tặng quà các con làng trẻ, đồng thời mong muốn: "Chúc các con đón một Tết Trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm và là một động lực để cho các con bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều thành công mới. Tôi cũng gửi tới các cán bộ, công chức, các mẹ, các dì làng trẻ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng mong cấp ủy, chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục dành những sự quan tâm một cách tốt nhất cho làng trẻ nói chung và cho các con nói riêng".