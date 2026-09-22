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Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Thứ Ba, 20:21, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều 22/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, tặng quà Tết trung thu tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

 

Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 46 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt độ tuổi từ 5-18. Cùng với đó Làng còn hỗ trợ 34 cháu đang học tại các trường đại học và cao đẳng.

chanh an tand toi cao nguyen van quang tang qua trung thu lang tre em sos Da lat hinh anh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà Trung thu trẻ em Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Lần thứ 2 đến thăm Làng trẻ em SOS Đà Lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước kết quả, thành tích trong nuôi dạy các con của làng trẻ; ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của thầy cô, các mẹ, các dì; chúc mừng thành tích trong năm học 2025-2026 của các con làng trẻ.

chanh an tand toi cao nguyen van quang tang qua trung thu lang tre em sos Da lat hinh anh 2
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với trẻ em Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc Tết Trung thu, tặng quà các con làng trẻ, đồng thời mong muốn: "Chúc các con đón một Tết Trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm và là một động lực để cho các con bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều thành công mới. Tôi cũng gửi tới các cán bộ, công chức, các mẹ, các dì làng trẻ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng mong cấp ủy, chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục dành những sự quan tâm một cách tốt nhất cho làng trẻ nói chung và cho các con nói riêng".

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Hơn 2.200 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Từ ngày 18 đến 21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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