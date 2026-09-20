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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Trung thu cho thiếu nhi ở Tuyên Quang

Chủ Nhật, 18:05, 20/09/2026
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VOV.VN - Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Trung thu cho thiếu nhi Trường Mầm non Trung Môn, phân hiệu Kim Phú, tỉnh Tuyên Quang; đồng thời trao tặng thiết bị phục vụ dạy học và máy tính hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Chiều 20/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

Chung vui với các em thiếu nhi tại chương trình Trung thu yêu thương Thắp sáng ước mơ của Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thăm hỏi, động viên, trao quà Trung thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi.

Ngoài trao tặng Trường Mầm non Trung Môn, phân hiệu Kim Phú 1 chiếc ti vi phục vụ hoạt động dạy học, vui chơi của các cháu, đoàn cũng trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã gồm: Đồng Yên, Tiên Yên, Liên Hiệp, Nhữ Khê, Phú Lương và Trường Sinh, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cơ sở.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường Mầm non Trung Môn (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ niềm vui mừng khi thấy các em học sinh đều được chăm lo, phát triển khỏe mạnh, có được cơ sở vật chất tốt phục vụ học tập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trẻ em là tương lai của đất nước, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Sự chăm lo ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn, từ việc học của các cháu, đến chăm lo, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo cho các cháu có môi trường học tập, môi trường xã hội tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm tốt hơn, nhất là môi trường học tập, điều kiện để các trường, cơ sở đào tạo phát triển hơn nữa; các thầy, cô giáo tiếp tục dành sự yêu thương toàn diện cho các em, chăm lo cho các em để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương, của mỗi nhà trường và của từng gia đình, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang sẽ phát triển, đạt nhiều thành tích hơn nữa, xứng đang với truyền thống của quê hương cách mạng.

Phương Thoa/VOV1
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