Chất lượng cán bộ nâng lên khi Thái Nguyên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Năng lực cán bộ cải thiện sau khi tinh gọn bộ máy

Theo ghi nhận từ người dân tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trình độ chuyên môn và khả năng giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Hoàng Đạo Thành, người dân phường Tích Lương hôm nay đến UBND phường Tích Lương làm thủ tục sao y bản chính, ông cho biết, thường xuyên đi làm thủ tục hành chính và ông thấy khá thuận lợi. Ông cho rằng, so với trước đây, năng lực chuyên môn của cán bộ hiện nay được nâng lên rõ rệt. Theo ông, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn đã giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Hoàng Đạo Thành (bên phải) làm thủ tục hành chính tại phường Tích Lương

“Bây giờ hỏi vấn đề gì liên quan đến giấy tờ, thủ tục thì cán bộ đều trả lời được, nắm được đầy đủ các quy trình. Người dân đến làm việc cảm thấy yên tâm hơn”, ông Thành chia sẻ.

Ông Thành cũng cho rằng, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn tình trạng một số cán bộ hướng dẫn chưa đầy đủ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ, giấy tờ.

“Ngày trước có những trường hợp khai hồ sơ còn để trống, không được hướng dẫn kỹ. Đến khi nộp xong lại thiếu giấy tờ, phải quay về bổ sung rồi đi lại rất nhiều lần. Nay thì tình trạng đó giảm hẳn”, ông nói.

Theo người dân địa phương, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần tạo sự hài lòng, thuận tiện cho người dân trong quá trình giao dịch tại cơ sở.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Mai, người dân phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua thực tế giải quyết thủ tục hành chính, chị nhận thấy trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Theo chị Mai, việc sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy sẽ góp phần chọn lọc đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn và thái độ phục vụ tốt hơn.

“Nói chung sau khi sáp nhập như thế này thì sẽ chọn lọc được những cán bộ tốt hơn, nên tôi nghĩ trình độ của cán bộ hiện nay cũng tốt hơn so với trước”, chị Mai chia sẻ.

Người dân địa phương kỳ vọng việc tinh gọn bộ máy không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn cải thiện chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Cán bộ công chức, viên chức phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên luôn hỗ trợ, tư vấn hết mình cho người dân

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên xác định yếu tố con người giữ vai trò then chốt trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phúc cho biết, địa phương đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm.

“Xã ưu tiên bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ sau sắp xếp nhằm hạn chế xáo trộn lớn, đồng thời giữ vững sự ổn định của tổ chức bộ máy”, theo ông Tiến

Để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, UBND xã Đại Phúc đã ban hành các quyết định biệt phái viên chức từ Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, các trường học đến làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng thực hiện rà soát, xét nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định. Việc xét nâng lương trước thời hạn được triển khai theo chỉ tiêu và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công tâm và đúng quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo xã Đại Phúc, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã tham mưu rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có để đánh giá năng lực thực tế, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo từng vị trí việc làm.

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai bám sát tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ở từng lĩnh vực”, ông Tiến thông tin.

Việc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, phù hợp vị trí việc làm, gắn với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Đồng thời, địa phương vẫn bảo đảm công tác chuyên môn được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phúc

Tính từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã Đại Phúc đã tổ chức 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung tại địa phương dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn với tổng số hơn 2.500 lượt học viên tham gia.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp bộ máy đang tạo chuyển biến tích cực tại cơ sở. Từ thực tế giải quyết thủ tục hành chính đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.