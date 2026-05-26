English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chất lượng cán bộ nâng lên khi Thái Nguyên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ Ba, 05:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều người dân tại Thái Nguyên ghi nhận sự chuyển biến tích cực về trình độ, năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Năng lực cán bộ cải thiện sau khi tinh gọn bộ máy

Theo ghi nhận từ người dân tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trình độ chuyên môn và khả năng giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Hoàng Đạo Thành, người dân phường Tích Lương hôm nay đến UBND phường Tích Lương làm thủ tục sao y bản chính, ông cho biết, thường xuyên đi làm thủ tục hành chính và ông thấy khá thuận lợi. Ông cho rằng, so với trước đây, năng lực chuyên môn của cán bộ hiện nay được nâng lên rõ rệt. Theo ông, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn đã giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

chat luong can bo nang len khi thai nguyen van hanh chinh quyen dia phuong 2 cap hinh anh 1
Ông Hoàng Đạo Thành (bên phải) làm thủ tục hành chính tại phường Tích Lương

“Bây giờ hỏi vấn đề gì liên quan đến giấy tờ, thủ tục thì cán bộ đều trả lời được, nắm được đầy đủ các quy trình. Người dân đến làm việc cảm thấy yên tâm hơn”, ông Thành chia sẻ.

Ông Thành cũng cho rằng, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn tình trạng một số cán bộ hướng dẫn chưa đầy đủ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ, giấy tờ.

“Ngày trước có những trường hợp khai hồ sơ còn để trống, không được hướng dẫn kỹ. Đến khi nộp xong lại thiếu giấy tờ, phải quay về bổ sung rồi đi lại rất nhiều lần. Nay thì tình trạng đó giảm hẳn”, ông nói.

Theo người dân địa phương, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần tạo sự hài lòng, thuận tiện cho người dân trong quá trình giao dịch tại cơ sở.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Mai, người dân phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua thực tế giải quyết thủ tục hành chính, chị nhận thấy trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Theo chị Mai, việc sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy sẽ góp phần chọn lọc đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn và thái độ phục vụ tốt hơn.

“Nói chung sau khi sáp nhập như thế này thì sẽ chọn lọc được những cán bộ tốt hơn, nên tôi nghĩ trình độ của cán bộ hiện nay cũng tốt hơn so với trước”, chị Mai chia sẻ.

Người dân địa phương kỳ vọng việc tinh gọn bộ máy không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn cải thiện chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

chat luong can bo nang len khi thai nguyen van hanh chinh quyen dia phuong 2 cap hinh anh 2
Cán bộ công chức, viên chức phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên luôn hỗ trợ, tư vấn hết mình cho người dân

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên xác định yếu tố con người giữ vai trò then chốt trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phúc cho biết, địa phương đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm.

“Xã ưu tiên bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ sau sắp xếp nhằm hạn chế xáo trộn lớn, đồng thời giữ vững sự ổn định của tổ chức bộ máy”, theo ông Tiến

Để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, UBND xã Đại Phúc đã ban hành các quyết định biệt phái viên chức từ Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, các trường học đến làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng thực hiện rà soát, xét nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định. Việc xét nâng lương trước thời hạn được triển khai theo chỉ tiêu và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, bảo đảm khách quan, công tâm và đúng quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo xã Đại Phúc, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã tham mưu rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có để đánh giá năng lực thực tế, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo từng vị trí việc làm.

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai bám sát tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ở từng lĩnh vực”, ông Tiến thông tin.

Việc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, phù hợp vị trí việc làm, gắn với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Đồng thời, địa phương vẫn bảo đảm công tác chuyên môn được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

chat luong can bo nang len khi thai nguyen van hanh chinh quyen dia phuong 2 cap hinh anh 3
Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phúc

Tính từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã Đại Phúc đã tổ chức 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung tại địa phương dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn với tổng số hơn 2.500 lượt học viên tham gia.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp bộ máy đang tạo chuyển biến tích cực tại cơ sở. Từ thực tế giải quyết thủ tục hành chính đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: chính quyền địa phương 2 cấp chất lượng cán bộ sắp xếp bộ máy cải cách hành chính cán bộ công chức Thái Nguyên thủ tục hành chính tinh gọn bộ máy chuyển đổi số chính quyền cơ sở
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: “Nút thắt” nào cần tháo gỡ?
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: “Nút thắt” nào cần tháo gỡ?

VOV.VN - Cần tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương. Đây là những kiến nghị của địa phương sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: “Nút thắt” nào cần tháo gỡ?

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: “Nút thắt” nào cần tháo gỡ?

VOV.VN - Cần tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương. Đây là những kiến nghị của địa phương sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Kiện toàn các chức vụ, sớm vận hành bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới
Kiện toàn các chức vụ, sớm vận hành bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ, tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 vận hành chậm nhất từ ngày 1/4/2026.

Kiện toàn các chức vụ, sớm vận hành bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới

Kiện toàn các chức vụ, sớm vận hành bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ, tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 vận hành chậm nhất từ ngày 1/4/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội