Chỉ thị 58 của Ban Bí thư góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Theo của Ban Bí thư, Doanh nghiệp phải bố trí tối thiểu 8 giờ làm việc hưởng lương cho tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật. Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, quy định này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58 của Ban Bí thư và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2026 diễn ra sáng nay ( ngày 31/3).

Cũng theo chỉ thị này, “Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàn, tạo điều kiện về thời gian và địa điểm, nguồn lực cần thiết để công nhân tham gia các hoạt động học tập, tuyên truyền, giáo dục; đồng thời quan tâm thúc đẩy xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc văn mình”.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng cần tập trung trang bị cho công nhân những nội dung cơ bản về chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước và tinh thần tự giác.

“Khi công nhân được nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị pháp luật thì chính là điều kiện rất tốt để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp sẽ có đội ngũ công nhân vững vàng về chính trị, có tác phong công nghiệp, ứng xử văn hoá, hiểu biết pháp luật thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hoà giữa các bên; trách nhiệm ý thức công dân, trách nhiệm người lao động cũng như sự gắn bó với doanh nghiệp”, ông Ngọ Duy Hiểu nêu vấn đề.

Công tác tuyên truyền giáo dục tập trung trang bị cho công nhân những nội dung cơ bản về chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống yêu nước khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp và văn hoá công nhân…

Bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Nguyễn Anh Thơ, Viện Trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 58 từ rất sớm.

“Chúng tôi cũng tham mưu với Đảng uỷ Tập đoàn xây dựng chương trình hành động và cùng với các vai trò của công đoàn Điện lực trong việc triển khai tuyên truyền quán triệt Chỉ thị này trong công nhân lao động ngành điện để làm sao nâng cao nhận thức người lao động về pháp luật, vị trí vai trò của người lao động trong thời đại mới để làm tốt hơn các chức năng vị trí của mình để đóng góp phát triển sản xuất kinh doanh của ngành điện”, bà Thanh cho biết.

Bà Thanh cho biết thêm, Chỉ thị 58 có các nội dung rất cụ thể về việc giáo dục chính trị tư tưởng, các nội dung hình thức đào tạo huấn luyện, tuyên truyền pháp luật, về kỹ năng, nhận thức của người lao động trong việc tuân thủ các pháp luật an toàn cũng như nâng cao kỹ năng an toàn vệ sinh lao động để giúp cho môi trường làm việc an toàn hơn với chính bản thân người lao động và cho sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

Chỉ thị 58 nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về lao động, công đoàn và các chính sách liên quan đến công nhân; thể chế hóa quy định hằng năm người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức và dành tổng thời gian ít nhất 8 giờ làm việc được hưởng nguyên lương để người lao động tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, kiểm tra, giám sát thực hiện.

“Tổng Liên đoàn đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chỉ thị 58 chính là đề nghị và giám sát. Chỗ nào chưa làm chúng tôi đề nghị, để nghị rồi mà chưa thực hiện theo yêu cầu của Ban Bí thư thì chúng tôi có kiến nghị, giám sát. Đây là việc hết sức quan trọng. Phải thực sự đổi mới nội dung và phương thức giáo dục chính trị tư tưởng pháp luật cho công nhân trong tình hình mới, đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trên cơ sở tương tác giữa người thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với người được tuyên truyền”, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu.

Giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công nhân; nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật, ý thức tự bảo vệ quyền và lợi ích; khả năng tham gia đối thoại, thương lượng tập thể và giám sát việc thực thi pháp luật tại doanh nghiệp như: Tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động.