Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Đo hiệu quả công việc qua sự hài lòng của Nhân dân

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, nơi mọi quyết sách đều hướng tới người dân và doanh nghiệp, nơi hiệu quả công việc được đo bằng sự hài lòng của Nhân dân.

Kỳ họp Thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo ông Vương Quốc Tuấn, Thái Nguyên đang đứng trước những vận hội mới khi tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư, đặc biệt với dòng vốn FDI lớn trong thời gian gần đây. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu hút gần 6 tỉ USD, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải bền vững, có chọn lọc; phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026 và duy trì mức tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số; đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài.

Ông Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông mang tính động lực, có sức lan tỏa lớn như mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới; đầu tư các tuyến cao tốc kết nối liên vùng như Bắc Kạn – Cao Bằng, Thái Nguyên – Lạng Sơn; phát triển hệ thống đường vành đai, đường liên kết vùng, Quốc lộ 17… Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo dư địa phát triển mới và tăng cường kết nối vùng....

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, logistics, hạ tầng điện và hạ tầng số; tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch phân khu công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh, nhằm thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển. Lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí cũng được xác định là một trong những hướng đột phá, cùng với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh định hướng phát triển toàn diện, lấy người dân làm trung tâm. Tỉnh sẽ dành nguồn lực thỏa đáng cho giáo dục, y tế, văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai, ngập úng với các giải pháp đồng bộ, lâu dài.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm công vụ; thực hiện hiệu quả cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cam kết mọi quyết sách sẽ hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nhất là đối với những đối tượng chịu tác động từ các dự án phát triển, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".