Chính phủ đề xuất sửa 6 luật liên quan đến lĩnh vực y tế

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật liên quan lĩnh vực y tế. Dự án luật bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Việc sửa đổi đồng bộ này hướng tới mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Quốc hội

Kiểm soát chặt giá thuốc và thiết bị y tế từ gốc

Trình bày những điểm mới của dự án luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến của UBTVQH, chủ động rà soát phạm vi sửa đổi nhằm giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Một trong những điểm đột phá quan trọng là đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về thiết bị y tế. Theo đó, dự thảo xác lập các nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo suốt vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng. Nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán lòng vòng để đẩy giá thiết bị y tế lên cao, dự thảo đề xuất cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành: y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế, kết hợp ứng dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tóm tắt những điểm mới của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Quốc hội

Các cơ sở kinh doanh bắt buộc phải niêm yết công khai giá, cập nhật kịp thời khi có biến động trên hệ thống dữ liệu quản lý; đồng thời thực hiện kê khai giá và công khai danh sách các đơn vị phân phối. Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nếu giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định, doanh nghiệp sẽ không phải kê khai lại.

Đối với Luật Dược, dự thảo bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, áp dụng các phương pháp định giá bán buôn chuẩn hóa và đẩy mạnh kết nối dữ liệu. Những giải pháp này hướng tới mục tiêu tăng cường kiểm soát giá thuốc, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong kinh doanh dược phẩm.

Bên cạnh lĩnh vực dược và thiết bị y tế, dự thảo luật cũng rà soát, điều chỉnh nhiều quy định thuộc các luật chuyên ngành khác nhằm bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ở lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo làm rõ thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh trong việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề. Quy định thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục được giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm tính thẩm định minh bạch đối với dịch vụ tác động trực tiếp đến đông đảo người dân.

Với Luật Trẻ em, dự thảo phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế, tiếp tục giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện quyền trẻ em. Đáng chú ý, Bộ Công an được bổ sung trách nhiệm chủ trì công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các quy định mang tính tiền kiểm đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em được loại bỏ nhưng vẫn duy trì cơ chế quản lý phù hợp để không tạo khoảng trống pháp lý.

Đối với Luật Người khuyết tật, dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết về thành phần, vận hành của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và trình tự, thủ tục liên quan. Các nội dung sửa đổi của Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế cũng được hoàn thiện để đồng bộ với bộ máy chính quyền hai cấp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Yêu cầu minh bạch dữ liệu và đánh giá tác động kỹ lưỡng

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà nêu rõ, Ủy ban đánh giá cao việc Chính phủ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, khẩn trương rà soát, điều chỉnh phạm vi sửa đổi. Các nội dung bổ sung cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp và cam kết quốc tế.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các chính sách mới, thuyết minh rõ tính cần thiết và tính khả thi của từng điều khoản. Đặc biệt, cần chú trọng đánh giá việc ứng dụng chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối và liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ quản lý giá thuốc và thiết bị y tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Quốc hội

Nêu ý kiến về Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất, tính cấp thiết của 4 nội dung mới bổ sung liên quan đến thừa nhận giấy phép hành nghề nước ngoài, áp dụng kỹ thuật mới và giá dịch vụ khám chữa bệnh. Đối với quy định quản lý thiết bị y tế tại Điều 113, Ủy ban nhấn mạnh yêu cầu quản lý theo vòng đời phải gắn liền với minh bạch hóa, truy xuất nguồn gốc, rà soát tránh chồng chéo với Luật Giá, Luật Đấu thầu và pháp luật Hải quan.

Về Luật Dược, cơ quan thẩm tra yêu cầu làm rõ mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu về dược để kiểm soát giá xuyên suốt từ sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, tiêu dùng, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và giảm chi phí cho người bệnh. Đối với Đối với Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, Ủy ban lưu ý việc rà soát tên gọi các cơ sở y tế (như phòng khám khu vực) và các nhóm đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, không bỏ sót đối tượng và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của nhân dân.