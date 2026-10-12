Cử tri đánh giá cao chính sách điều chỉnh tiền lương, lương hưu và tăng trợ cấp

Chiều nay (12/10), tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Niềm tin trọn vẹn vào các quyết sách lớn và tinh thần đổi mới

Trình bày tóm tắt báo cáo, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước; 2.805 ý kiến, kiến nghị thông qua nền tảng Mặt trận số 24/7.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Theo đó, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài rất phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, đánh giá cao việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức các hội nghị toàn quốc để triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương. Cử tri và nhân dân kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực tiễn của đời sống.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương của Quốc hội khóa XVI, nhất là kết quả kỳ họp thứ Nhất đã bầu và kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất cũng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến quốc kế dân sinh…

Đặc biệt, cử tri và nhân dân bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự tận tụy, trách nhiệm không quản ngày đêm của các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân trong triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Bên cạnh đó, nhân dân ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Nhân dân cũng đánh giá cao việc tăng trợ cấp đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, điều chỉnh tiền lương, lương hưu, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ công chức xã...”, theo bà Hà Thị Nga.

Cử tri và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời, quan tâm theo dõi kết quả xử lý các vụ việc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Kiến nghị tập trung tháo gỡ những vướng mắc

Bên cạnh sự đồng thuận và tin tưởng, cử tri và nhân dân cũng lo ngại trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị, các cuộc xung đột, chiến tranh vũ trang tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới và những tác động đến Việt Nam. Nhất là hoạt động thương mại quốc tế, làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đẩy giá xăng dầu và các nguyên liệu đầu vào của một số ngành sản xuất trong nước tăng cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Đáng chú ý, cử tri và nhân dân lo lắng trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dân mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo song vẫn bị mắc bẫy.

Tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ tại nhà ở kết hợp kinh doanh, mất an toàn giao thông đường thủy và đuối nước ở trẻ em vẫn còn xảy ra. Mưa lũ, sạt lở, ngập úng ở một số tỉnh, thành phố gây thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân.

Ngoài ra, sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều địa bàn có diện tích rộng, dân số đông, làm gia tăng khối lượng công việc và gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, trong khi chế độ, chính sách đãi ngộ cũng còn là vấn đề cần phải quan tâm.

Cử tri và nhân dân mong muốn tiếp tục quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ, bảo đảm các hệ thống dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, đất đai được kết nối liên thông và thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, kỳ vọng cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nhà ở.

Theo đó, đặc biệt quan tâm khi xem xét, thông qua các dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Văn bản quy phạm pháp luật... đảm bảo đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, bảo đảm vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong luật, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, phát huy hiệu quả các cơ chế bảo lãnh tín dụng. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước...