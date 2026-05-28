English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính phủ hỗ trợ tiền ăn và gạo cho học sinh nội trú

Thứ Năm, 23:09, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026, đối tượng áp dụng gồm học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Cụ thể, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa 450.000 đồng/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Đối với học sinh nội trú, mức hỗ trợ tiền ăn là 1.170.000 đồng/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 8kg gạo/tháng; học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng. Thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí 2.050.000 đồng/học sinh.

chinh phu ho tro tien an va gao cho hoc sinh noi tru hinh anh 1

Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí 2.050.000 đồng/học sinh.

Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1, Nghị định quy định được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ gạo.

Nghị định nêu rõ, trường phổ thông nội trú được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, đầy đủ công năng phục vụ học tập, rèn luyện thể chất, văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và các điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Trường phổ thông nội trú được cấp kinh phí để vận hành, bảo trì công trình, máy móc, thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định áp dụng đối với trường phổ thông trên cùng địa bàn, trường phổ thông nội trú còn được cấp thêm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của trường chuyên biệt.

Trong đó, có kinh phí tổ chức khám sức khỏe hằng năm cho học sinh, lập tủ thuốc dùng chung, mua các loại thuốc thông thường. Các mức hỗ trợ này được áp dụng tương đương chính sách đối với trường phổ thông dân tộc nội trú quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Nghị định cũng quy định hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động giáo dục đặc thù, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và mua sắm, bổ sung dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động của học sinh với mức 540.000 đồng/học sinh/năm học.

Bên cạnh đó là kinh phí mua sắm, bổ sung, sửa chữa dụng cụ nhà ăn, nhà bếp; kinh phí làm thẻ học sinh và phù hiệu cá nhân; kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa.

Tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt, kinh phí phục vụ nấu ăn, kinh phí quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp đối với học sinh nội trú được cấp bằng mức hỗ trợ cùng loại đối với trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ điện, nước, nấu ăn và quản lý ngoài giờ lên lớp được cấp bằng 50% định mức hỗ trợ của học sinh nội trú.

Trong trường hợp mất điện, mất nước do điều kiện khách quan, nhà trường được sử dụng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng, mua nước sạch và thiết bị dẫn, chứa nước sạch phục vụ học sinh.

Nếu trường tổ chức học tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ đối với các khoản điện, nước, nấu ăn và quản lý học sinh theo thực tế hoạt động.

Theo Nghị định, việc phê duyệt học sinh nội trú, học sinh bán trú buổi trưa được thực hiện trong kỳ tuyển sinh của trường phổ thông nội trú và học sinh được hưởng chính sách đến hết cấp học. Trường hợp học sinh tự nguyện thôi hưởng chính sách thì cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thông báo với nhà trường bằng văn bản.

Số lượng học sinh được hưởng chính sách phải phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường, thực tiễn khó khăn về địa hình, khoảng cách địa lý của địa phương và chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm được phê duyệt.

Nghị định cũng quy định cụ thể quy trình tổ chức cấp phát gạo cho học sinh, từ xây dựng kế hoạch, báo cáo nhu cầu, quyết định xuất hỗ trợ gạo đến vận chuyển, giao nhận, quản lý và sử dụng gạo hỗ trợ; đồng thời yêu cầu bảo đảm chất lượng gạo và công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện.

PV/VOV.VN
Tag: VOV nội trú học sinh nội trú hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú bán trú
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

VOV.VN - Trước yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học, Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú, từ lựa chọn nhà cung cấp, chế biến, phục vụ đến kiểm tra, xử lý khi nghi ngờ ngộ độc, nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi bữa ăn cho học sinh.

Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

VOV.VN - Trước yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học, Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú, từ lựa chọn nhà cung cấp, chế biến, phục vụ đến kiểm tra, xử lý khi nghi ngờ ngộ độc, nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi bữa ăn cho học sinh.

Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội
Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

VOV.VN - Năm 2026, lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh có nơi cư trú trên địa bàn, bao gồm cả diện tạm trú, được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập. Quy định mới nhằm mở rộng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm rào cản về hộ khẩu.

Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

VOV.VN - Năm 2026, lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh có nơi cư trú trên địa bàn, bao gồm cả diện tạm trú, được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập. Quy định mới nhằm mở rộng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm rào cản về hộ khẩu.

Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9
Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9

VOV.VN - Sáng 24/2, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại công trình xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. 

Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9

Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9

VOV.VN - Sáng 24/2, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại công trình xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. 

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội