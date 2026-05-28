Chính phủ hỗ trợ tiền ăn và gạo cho học sinh nội trú

Theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026, đối tượng áp dụng gồm học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Cụ thể, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa 450.000 đồng/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Đối với học sinh nội trú, mức hỗ trợ tiền ăn là 1.170.000 đồng/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 8kg gạo/tháng; học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng. Thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí 2.050.000 đồng/học sinh.

Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí 2.050.000 đồng/học sinh.

Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1, Nghị định quy định được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ gạo.

Nghị định nêu rõ, trường phổ thông nội trú được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, đầy đủ công năng phục vụ học tập, rèn luyện thể chất, văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và các điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Trường phổ thông nội trú được cấp kinh phí để vận hành, bảo trì công trình, máy móc, thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định áp dụng đối với trường phổ thông trên cùng địa bàn, trường phổ thông nội trú còn được cấp thêm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của trường chuyên biệt.

Trong đó, có kinh phí tổ chức khám sức khỏe hằng năm cho học sinh, lập tủ thuốc dùng chung, mua các loại thuốc thông thường. Các mức hỗ trợ này được áp dụng tương đương chính sách đối với trường phổ thông dân tộc nội trú quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Nghị định cũng quy định hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động giáo dục đặc thù, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và mua sắm, bổ sung dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động của học sinh với mức 540.000 đồng/học sinh/năm học.

Bên cạnh đó là kinh phí mua sắm, bổ sung, sửa chữa dụng cụ nhà ăn, nhà bếp; kinh phí làm thẻ học sinh và phù hiệu cá nhân; kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa.

Tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt, kinh phí phục vụ nấu ăn, kinh phí quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp đối với học sinh nội trú được cấp bằng mức hỗ trợ cùng loại đối với trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ điện, nước, nấu ăn và quản lý ngoài giờ lên lớp được cấp bằng 50% định mức hỗ trợ của học sinh nội trú.

Trong trường hợp mất điện, mất nước do điều kiện khách quan, nhà trường được sử dụng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng, mua nước sạch và thiết bị dẫn, chứa nước sạch phục vụ học sinh.

Nếu trường tổ chức học tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ đối với các khoản điện, nước, nấu ăn và quản lý học sinh theo thực tế hoạt động.

Theo Nghị định, việc phê duyệt học sinh nội trú, học sinh bán trú buổi trưa được thực hiện trong kỳ tuyển sinh của trường phổ thông nội trú và học sinh được hưởng chính sách đến hết cấp học. Trường hợp học sinh tự nguyện thôi hưởng chính sách thì cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thông báo với nhà trường bằng văn bản.

Số lượng học sinh được hưởng chính sách phải phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường, thực tiễn khó khăn về địa hình, khoảng cách địa lý của địa phương và chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm được phê duyệt.

Nghị định cũng quy định cụ thể quy trình tổ chức cấp phát gạo cho học sinh, từ xây dựng kế hoạch, báo cáo nhu cầu, quyết định xuất hỗ trợ gạo đến vận chuyển, giao nhận, quản lý và sử dụng gạo hỗ trợ; đồng thời yêu cầu bảo đảm chất lượng gạo và công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện.