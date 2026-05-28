Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, tiến độ của dự án có chuyển biến tích cực với 99% mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt vốn, biến động giá vật liệu và sự thiếu quyết liệt trong báo cáo của một số địa phương.

Cụ thể, giai đoạn 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại 99/100 địa điểm, với 11 trường, vượt tiến độ và 58 trường đã cất nóc. Có 6 trường tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu chậm tiến độ nghiêm trọng do địa chất phức tạp và thiếu hụt nhân lực, vật liệu xây dựng. Nhiều địa phương báo cáo chậm hoặc số liệu thiếu chính xác. Tổng nhu cầu vốn cho 229 trường lên đến 55.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm 51.700 tỷ đồng. Hiện nhiều địa phương đang gặp vướng mắc trong việc phân bổ vốn phát sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát và tháo gỡ khó khăn cho dự án xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ông Trương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến: Đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo có hai nhóm. Một là, đề xuất Phó Thủ tướng sau cuộc họp này có thể có giao cho Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận. Trong đó đề nghị các tỉnh, đặc biệt là các lãnh đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, có giải pháp cụ thể đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng tinh thần công điện 42 mà Thủ tướng đã ký. Khắc phục tình trạng báo cáo không đảm bảo đầy đủ thông tin số liệu, không kịp thời gây khó khăn cho công tác tổng hợp điều hành của cơ quan thường trực báo cáo với lãnh đạo Chính phủ. Thứ hai, các bộ liên quan sớm giải quyết kiến nghị của địa phương”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những nỗ lực ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan, đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc về kinh phí và giải phóng mặt bằng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết kéo dài cơ chế đặc thù để giải quyết giai đoạn 2 của chương trình. Đối với những địa phương đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng do thiếu kinh phí, giá nguyên vật liệu tăng và vận chuyển khó khăn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành tổng hợp báo cáo về tổng mức đầu tư và thay đổi số lượng trường dự kiến.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc rà soát kỹ các hạng mục, cắt giảm phần không thiết yếu để tránh lãng phí nguồn lực đào tạo nhân lực vùng khó khăn. Đồng thời đề nghị tăng cường đôn đốc địa phương, trong đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cần trực tiếp trao đổi với Bí thư, Chủ tịch tỉnh nếu phát hiện sự thiếu quyết liệt hoặc chậm trễ.

Các đại biểu tại cuộc họp

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổng hợp nhu cầu thực tế, xác định rõ tổng mức đầu tư để báo cáo Chính phủ trước ngày 5/6 tới: “Tôi đề nghị các Bộ có liên quan như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động nghiên cứu và xử lý theo thẩm quyền những vấn đề mà địa phương đang gặp khó khăn vướng mắc. Trong quá trình đó, việc nào vượt th

ẩm quyền thì báo cáo, lãnh đạo Chính phủ sẽ xem xét giải quyết.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục chủ trì, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, cần thiết thì cá thể hóa trách nhiệm, phân công rõ trách nhiệm địa bàn để có thể kiểm tra và đánh giá tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo.