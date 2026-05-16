Chính quyền địa phương 2 cấp giúp Ea Kao gần dân, phục vụ dân tốt hơn

Giữa buổi sáng, nhà văn hóa Tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước, cán bộ phường mang cả bộ phận “một cửa” xuống tận khu dân cư để phục vụ dân.

Đông đảo người dân Tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao đến Nhà văn hóa cộng đồng để làm thủ tục hành chính trong chương trình “Tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính”.

Ông Lương Đình Trường, người dân Tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa, vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.

“Bà con rất phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây rất đông để giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ gần dân, điều này rất là đúng chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Trường cho biết.

Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ea Kao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.

“Đối với tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban nhân dân phường là cố gắng giải quyết trong vòng 7 ngày và đối với hồ sơ thủ tục đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn”, bà Nguyệt cho biết.

Người dân Tổ dân phố 5, phường Ea Kao đi lại trên tuyến đường bê tông vừa hoàn thành sau khi tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ở Ea Kao, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục nhanh hơn mà còn là chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn.

Đi trên con đường bê tông dài 600 mét vừa hoàn thành ở Tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.

“Chính quyền hai cấp thì năng động và linh hoạt hơn, hỗ trợ cho bà con nhân dân trong phát triển kinh tế sản xuất cũng như đường sá đi lại, toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người chung tay ý thức rằng mình làm con đường thì tốt nên bà con hưởng ứng nhiệt tình”, ông Sơn cảm nhận.

Người dân phường Ea Kao hưởng ứng lễ phát động phong trào “Việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến”

Từ những điển hình như vậy, phường Ea Kao phát động phong trào “Việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến” để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ea Kao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, trụ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.

“Để làm được một phố đi bộ như vậy rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già, phật tử. Tôi ở chùa Phổ Hiền rất vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030”,, thượng tọa Thích Phước Huyền cho hay.

Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường Ea Kao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.

Hồ Ea Kao – khu vực được địa phương định hướng phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ và không gian cộng đồng sau sáp nhập.

Sau sáp nhập, phường Ea Kao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%; hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt hơn 107% kế hoạch tỉnh giao.

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao định hướng một số nội dung xây dựng chính quyền gần dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao cho rằng, kết quả lớn nhất sau 1 năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ: “Vấn đề lớn nhất là chúng tôi đã thực hiện được chủ đề đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách chuyển đổi số, về du lịch gắn với thương mại dịch vụ và về quy hoạch. Trong thời gian tới bên cạnh việc thực hiện các nghị quyết chiến lược chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào việc tăng trưởng hai con số.”

Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở… mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Ea Kao đang cho thấy chuyển động rõ nét của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.