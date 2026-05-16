Đồng Tháp: 657 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 19/5

Trong số này có 652 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: 1 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 15 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 20 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 44 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 31 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 115 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 244 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 179 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp còn truy tặng Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên cao niên.

Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng, truy tặng 657 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên cao niên, gồm: Võ Văn Tám (sinh năm 1930), Trịnh Văn Út (sinh năm 1926) sinh hoạt tại Đảng bộ phường Sa Đéc; Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1924), sinh hoạt tại Đảng bộ xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ trao Huy Hiệu Đảng được các Đảng bộ địa phương tổ chức trang trọng, ý nghĩa

Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tại tỉnh Đồng Tháp được tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm của Đảng, nguyện tiếp tục đóng góp khả năng của mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước.