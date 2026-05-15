Phó Thủ tướng: Đánh giá toàn diện sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ Sáu, 14:44, 15/05/2026
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đánh giá toàn diện, thực chất hiệu quả vận hành bộ máy sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước.

Sáng 15/5, chủ trì cuộc họp về xây dựng Đề án sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 1 năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp.

Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và đề cương của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong đó, Bộ Nội vụ được giao xây dựng đề cương báo cáo trung tâm. Bên cạnh đó, các bộ cũng được giao thực hiện các báo cáo chuyên đề quan trọng như phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; chuyển đổi số, khoa học công nghệ; cơ sở vật chất, tài chính, trụ sở và tình hình sắp xếp tài sản công dôi dư.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu; nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để bảo đảm tiến độ chung. Đồng thời, rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trước đó, chiều 14/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết. Chính phủ cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (Quyết định số 706 ngày 21/4/2026).

“Chìa khóa lòng dân” và bước chuyển mình từ chính quyền hai cấp ở Ninh Bình

VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.

Hà Thảo/VOV1
Tag: chính quyền 2 cấp Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mô hình chính quyền 2 cấp
Quân khu 2 sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Chiều 14/5, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Địa phương chủ động để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả

VOV.VN - Chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai với kỳ vọng giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Để mô hình vận hành hiệu quả, các địa phương đang tích cực tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm

VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp khiến công chức cấp xã phải đa nhiệm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nâng cao năng lực và cải cách đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

