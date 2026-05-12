Chính quyền địa phương 2 cấp: Phát hiện sớm vướng mắc để khắc phục kịp thời

Ngày 12/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp”. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Học viện và kết nối trực tuyến với các địa phương.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền địa phương bước đầu vận hành ổn định, người dân đồng thuận với chủ trương, tin tưởng vào bộ máy và kỳ vọng vào một nền hành chính hiện đại, thông suốt, minh bạch và trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn và xử lý kịp thời. Bộ máy được tổ chức lại nhưng quy trình chưa theo kịp sẽ xuất hiện những điểm nghẽn; người dân có thể vẫn phải chờ đợi. Nhiều nơi, cán bộ ở cơ sở phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn, phức tạp hơn, trong khi điều kiện công tác và kỹ năng chưa thật đầy đủ.

Chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là sự thay đổi sâu sắc về phương thức quản trị: Từ phân định thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực đến cách chính quyền tương tác với người dân. Yêu cầu xuyên suốt của việc chuyển đổi là phải bảo đảm dịch vụ công không bị gián đoạn, không suy giảm chất lượng trong bất kỳ giai đoạn nào.

Việc sắp xếp tổ chức phải đi cùng với thiết kế lại quy trình, phân định rõ thẩm quyền, bố trí đủ nguồn lực, khắc phục hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ số để các quy định được thực thi nhanh, đúng, đồng bộ và có kết quả cụ thể.

"Điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng mà còn là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và bền vững. Một hệ thống tốt không phải là hệ thống không bao giờ có vướng mắc, mà là hệ thống phát hiện sớm các vướng mắc, khắc phục kịp thời và không để người dân phải gánh chi phí của sự thiếu đồng bộ”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú, chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, cải cách phân cấp không thể thành công chỉ bằng thay đổi cơ cấu, mà chính quyền cơ sở cần đội ngũ cán bộ đủ năng lực, nguồn tài chính ổn định và hệ thống số hóa an toàn, lấy con người làm trung tâm.

Theo bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ. Việc bảo đảm năng lực quản trị ở cấp địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm duy trì, củng cố niềm tin của người dân và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Quản trị tốt là yếu tố trọng tâm để bảo đảm sự phát triển và tăng trưởng kinh tế mang tính bao trùm, hiệu quả và bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng nền tảng để tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Australia nhằm cùng học hỏi lẫn nhau, trao đổi và thảo luận về chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Australia luôn sẵn sàng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình cải cách hành chính công và quản trị nhà nước.

Còn bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Ireland tại Việt Nam cho biết, năm nay, Ireland và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng giữa hai quốc gia, đồng thời hướng tới việc kiến tạo những liên kết chặt chẽ hơn nữa cho một tương lai cùng thịnh vượng.

“Quản trị mạnh mẽ và hiệu quả tiếp tục là nội dung trong quan hệ đối tác giữa hai nước. Việc tăng cường sự tham gia của công chúng, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của các thiết chế là yếu tố trung tâm, là chìa khóa dẫn tới thành công của mô hình phát triển kinh tế Ireland. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm này với Việt Nam”, bà Deirdre Ní Fhallúin nêu ý kiến.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề chính: Đánh giá khách quan kết quả một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tác động đối với cung ứng dịch vụ công; Xác định mô hình tổ chức nào hiệu quả, cơ chế liên thông nào còn bất cập, mức độ số hóa nào là phù hợp; đồng thời làm rõ cách thức hỗ trợ người dân trực tuyến và trực tiếp cần được thiết kế và kết hợp ra sao.

ại tọa đàm, các đại biểu được nghe chia sẻ thực tiễn từ Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa trong bảo đảm dịch vụ công không bị gián đoạn, xử lý thủ tục liên thông và cung ứng các dịch vụ công thiết yếu.

Đề xuất định hướng, chính sách cho giai đoạn tới, đại biểu nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền cần đi đôi với phân bổ nguồn lực, đào tạo cán bộ, chuẩn hóa dữ liệu, kiểm soát chất lượng và tăng cường trách nhiệm giải trình. Trung ương giữ vai trò thiết kế hệ thống, ban hành chuẩn, bảo đảm tính liên thông; cấp tỉnh thực hiện điều phối, hỗ trợ, giám sát; còn cấp xã cần được trao đủ năng lực để giải quyết các vấn đề sát dân, sát cơ sở.

Phát biểu kết luận tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, qua các ý kiến trao đổi tại tọa đàm có thể đi đến nhận định rằng, chủ trương sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn bộ máy là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy đây là quá trình vừa làm vừa hoàn thiện, vừa triển khai vừa tiếp tục điều chỉnh để ngày càng tốt hơn. Chỉ trong quá trình thực hiện, chúng ta mới có thể nhận diện rõ những vấn đề còn tồn tại, những điểm chưa đồng bộ để tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế và hoàn thiện cơ chế vận hành.

Sau tọa đàm hôm nay, nhóm chuyên gia nghiên cứu "Đánh giá nhanh về hiệu quả cung ứng dịch vụ công từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp" sẽ tiếp tục hoàn thiện các kết quả nghiên cứu, đồng thời xây dựng và bổ sung các kiến nghị đối với Trung ương cũng như các khuyến nghị, tư vấn cho địa phương.