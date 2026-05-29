Chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng Tháp ngày càng gần dân, sát dân

Ngày 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy để sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm 2026 đến nay.

Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày càng gần dân, sát dân

Sau hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp mới có 5 cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy với 23 đơn vị cấp phòng (giảm 5 cơ quan, đơn vị và 23 đơn vị cấp phòng so với trước khi sáp nhập). Cùng với đó, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy cũng tiến hành hợp nhất để thành lập tổ chức Đảng mới. Kết thúc hoạt động của 23 Đảng bộ cấp huyện, giảm 115 đơn vị cấp phòng trực thuộc cấp ủy cấp huyện; kết thúc hoạt động của 307 Đảng bộ xã, phường, thị trấn để thành lập 102 Đảng bộ xã, phường trực thuộc Tỉnh ủy.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND, UBND cấp tỉnh và cấp xã cũng được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định, đi vào vận hành ổn định; phương án bố trí nhân sự các cấp được xây dựng khoa học, bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Công tác quản lý, sử dụng biên chế tại tỉnh Đồng Tháp được thực hiện đúng theo quy định và tình hình thực tế tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị BCH Tỉnh ủy Đồng Tháp sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thực hiện công tác tinh giảm biên chế, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt cho 480 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng, hưởng chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 154 của Chính phủ. Đến nay, 10/10 cơ quan, đơn vị, tổ chức ở tỉnh và 102/102 xã, phường đã hoàn thành việc xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, đang trình cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Qua một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thời gian qua đã mang lại bước tiến lớn trong quản lý nhà nước như giảm bớt tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng tính tự chủ, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đáng ghi nhận là công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết sớm các yêu cầu của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 thủ tục hành chính, gồm 1.742 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 333 thủ tục hành chính cấp xã. Trong đó, có trên 1.000 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.031 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần (820 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 211 thủ tục hành chính cấp xã), đạt 49,69%.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu kết luận hội nghị

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp liên tục, thông suốt. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 98%; trong đó cấp tỉnh đạt gần 96%, cấp xã đạt gần 99%.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tiếp tục tăng cao; theo ghi nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia, năm 2025 đạt 84,65%; 4 tháng đầu năm 2026 đạt 93,97%. UBND tỉnh đã thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết đối với hơn 2.000 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ cắt giảm bình quân chung đạt 30,98%, trong đó cấp tỉnh đạt 30,77%, cấp xã đạt 32,48%. Theo ghi nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 4 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đạt 100% và tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 94,49%.

Đồng Tháp đã hoàn thành rà soát 100% hiện trạng trụ sở, phương tiện làm cơ sở bố trí, điều chuyển hợp lý, tránh lãng phí; bảo đảm điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị tại trụ sở mới với cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đầy đủ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý 267 cơ sở (tỷ lệ 52,25%). Đối với 244 cơ sở còn lại, UBND tỉnh đang xây dựng phương án tiếp tục sử dụng vào mục đích công, đầu tư; ưu tiên bố trí trụ sở công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, trạm y tế xã, phường, các cơ sở giáo dục phổ thông và thực hiện cho thuê ngắn hạn theo hình thức đấu giá hoặc niêm yết giá theo quy định pháp luật.

Tài sản công cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (cũ) cũng đã được rà soát 100% trụ sở làm việc hiện tại của các cơ quan, đơn vị để xác định hiện trạng và nhu cầu bố trí, từ đó đưa ra phương án sử dụng, khai thác tối ưu, chống lãng phí.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn gần dân, sát dân

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vẫn phát sinh một số bất cập trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình mới; việc quản lý các hội quần chúng chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam chưa có cơ chế vận hành thống nhất, phù hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được sắp xếp lại nhưng còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ; việc điều chuyển gặp khó khăn do thiếu cơ chế, trong khi biên chế năm 2026 chưa được giao nên chưa có cơ sở tuyển dụng. Năng lực cán bộ cấp xã chưa đồng đều, còn thiếu nhân lực chuyên môn ở các lĩnh vực, nhất là công nghệ thông tin, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu... đã gây áp lực lên cán bộ cơ sở và ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc.

Tại xã Tân Phước 3, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ một số khó khăn đang tập trung giải quyết, cũng là vướng mắc chung của các xã trên địa bàn tỉnh: "Nhân sự tại xã Tân Phước 3 đang gặp khó. Phòng Kinh tế thiếu 1 vị trí việc làm ở lĩnh vực quản lý đất đai; Phòng Văn hóa - xã hội thiếu 1 cán bộ quản lý về y tế; còn Văn phòng UBND xã thiếu nhân sự công nghệ thông tin. Qua rà soát, các em không có bằng cấp phù hợp thì không thể tiếp nhận được. UBND tỉnh, Sở Nội vụ có hướng cho địa phương chủ động thông báo đến các địa phương lân cận; nếu anh em nghỉ theo Nghị định 154 có điều kiện thì về làm việc. Khối lượng công việc nhiều nhưng tập trung chủ yếu tại Phòng Kinh tế".

Nhiều chuyển biến tích cực

Riêng về kinh tế - xã hội, qua 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp, tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi và tăng trưởng khá. Trong quý I năm 2026, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP tăng 6,14%; giá trị GRDP theo giá so sánh năm 2020 đạt 62.901 tỷ đồng. Hiện tỉnh có 6 khu công nghiệp và 17 cụm công nghiệp đang hoạt động, tạo dư địa khá lớn để thu hút đầu tư. Hoạt động xuất khẩu giữ vai trò quan trọng với kim ngạch quý I năm nay đạt hơn 4 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lĩnh vực vận tải, logistics và thương mại điện tử phát triển tích cực, góp phần mở rộng chuỗi cung ứng và tăng khả năng kết nối thị trường trong nước, quốc tế. Hệ thống tín dụng - ngân hàng tiếp tục tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 12.250 tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán năm và bằng 107,8% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 16% kế hoạch Chính phủ giao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được nâng chất; an ninh - quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các xã, phường, các sở, ngành đã nêu bật những thành quả đạt được qua 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nêu ra những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm và kiến nghị đến cấp Trung ương, cấp tỉnh quan tâm tháo gỡ để việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Cán bộ ở cấp xã luôn gắn bó với người dân, quan tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

Ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Bí thư phường Mỹ Tho kiến nghị: "Để tháo gỡ các khó khăn này, chúng tôi kiến nghị Trung ương hoàn thiện cổng thông tin trực tuyến cấp quốc gia để người dân thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Vấn đề thứ hai là quan tâm đến chế độ, chính sách cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ, công chức hiện nay. Thứ ba là nâng cao công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là các quy định mới của pháp luật thay thế cho các nghị định về phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã".

Theo ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, qua 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy hành chính cấp xã hoạt động thông suốt trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đưa cán bộ về cơ sở; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, nhất là cán bộ có chuyên môn để lấp đầy các vị trí còn thiếu nhân sự; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân. Đồng Tháp cũng tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ vào mọi lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với chính quyền các cấp tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.