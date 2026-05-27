Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao

Sự gia tăng này, kết hợp với các điều kiện khí hậu thay đổi bất thường, đặc biệt là tình trạng mưa trái mùa kéo dài, đã tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn và các tác nhân gây bệnh phát triển, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch và rất khó kiểm soát nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận gần 3000 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 196% so với cùng kỳ năm ngoái (1.012 ca); trong đó có 1 ca bệnh tử vong là bệnh nhân nữ 41 tuổi tại xã Tân Phước 1; có 84 ca bệnh nặng, tăng 127% so với cùng kỳ. Các địa phương có số mắc sốt xuất huyết cao là phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi, xã Lai Vung, xã Thường Phước, phường Sa Đéc.

Riêng bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 2000 ca, tăng 124,3% so với cùng kỳ năm ngoái (869 ca), trong đó 64 ca phân độ 2b trở lên (chiếm 3,3%). Các địa phương có số mắc cao là phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi, xã Phong Mỹ, phường Sa Đéc, xã Tân Hương.

Ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe trẻ em

Đặc biệt tình hình bệnh tay chân miệng từ tháng 4 tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực đô thị và nơi có mật độ dân cư cao. Trong tháng 4 toàn tỉnh ghi nhận 720 ca mắc tay chân miệng tăng 38,7% so với tháng trước (519 ca), tăng 133,8% so với cùng kỳ năm ngoái (308 ca). Ca bệnh chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi và có 1 trường hợp tử vong.

Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống với 2 loại dịch bệnh này. Riêng đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 3586 Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16 (15/6/2026) trên địa bàn tỉnh với mục đích chủ động triển khai các hoạt động để tăng cường sự tham gia của chính quyền và xã hội trong việc chủ động, sẵn sàng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng, chống sốt xuất huyết của người dân và cộng đồng. Ngăn chặn sự lan rộng của bệnh sốt xuất huyết tại những nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết.

Nội dung gồm các hoạt động: Tổ chức Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16 cấp tỉnh vào ngày 02/6/2026. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16 gồm: truyền thông đại chúng; truyền thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh của địa phương và đưa ra các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết; sản xuất và nhân bản tài liệu truyền thông. Thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết tại địa bàn các xã/phường nguy cơ dựa theo đường cong dự báo dịch, tình hình mắc sốt xuất huyết trong thời gian gần đây hoặc qua kết quả giám sát các chỉ số muỗi và lăng quăng.

Thu gom vật chứa nước mưa, kiểm tra diệt lăng quăng là một trong những biện pháp cần thiết để phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Tại các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Về công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết, ở đây khi tiếp nhận bệnh thì hướng dẫn người nhà chế độ chăm sóc và cách cho ăn uống. Khi bé có dấu hiệu chuyển độ thì hướng dẫn người nhà theo dõi sát. Chúng tôi cũng phát tờ bướm hướng dẫn thêm. Khuyến cáo người nhà, nếu bé sốt cao mà không kèm theo ho, sổ mũi, đã cho uống thuốc tại nhà mà không giảm thì nên đưa đến cơ sở y tế để phát hiện bệnh sốt xuất huyết sớm, tránh các trường hợp bệnh nặng mà không hay”.