English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao

Thứ Tư, 16:31, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, hiện nay bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng này, kết hợp với các điều kiện khí hậu thay đổi bất thường, đặc biệt là tình trạng mưa trái mùa kéo dài, đã tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn và các tác nhân gây bệnh phát triển, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch và rất khó kiểm soát nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.

Dong thap ung pho voi dich benh sot xuat huyet va tay chan mieng dang tang cao hinh anh 1
Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận gần 3000 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 196% so với cùng kỳ năm ngoái (1.012 ca); trong đó có 1 ca bệnh tử vong là bệnh nhân nữ 41 tuổi tại xã Tân Phước 1; có 84 ca bệnh nặng, tăng 127% so với cùng kỳ. Các địa phương có số mắc sốt xuất huyết cao là phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi, xã Lai Vung, xã Thường Phước, phường Sa Đéc.

Riêng bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 2000 ca, tăng 124,3% so với cùng kỳ năm ngoái (869 ca), trong đó 64 ca phân độ 2b trở lên (chiếm 3,3%). Các địa phương có số mắc cao là phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi, xã Phong Mỹ, phường Sa Đéc, xã Tân Hương.

Dong thap ung pho voi dich benh sot xuat huyet va tay chan mieng dang tang cao hinh anh 2
Ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe trẻ em

Đặc biệt tình hình bệnh tay chân miệng từ tháng 4 tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực đô thị và nơi có mật độ dân cư cao. Trong tháng 4  toàn tỉnh ghi nhận 720 ca mắc tay chân miệng tăng 38,7% so với tháng trước (519 ca), tăng 133,8% so với cùng kỳ năm ngoái (308 ca). Ca bệnh chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi và có  1 trường hợp tử vong.

Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống với 2 loại dịch bệnh này. Riêng đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế  đã ban hành Kế hoạch số 3586 Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16 (15/6/2026) trên địa bàn tỉnh với  mục đích chủ  động  triển  khai  các  hoạt  động  để  tăng  cường  sự  tham  gia  của  chính quyền  và  xã  hội  trong  việc  chủ  động,  sẵn  sàng  phòng,  chống  bệnh  sốt  xuất huyết. Tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng, chống sốt xuất huyết của người dân và cộng đồng. Ngăn chặn sự lan rộng của bệnh sốt xuất huyết tại những nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết.

Nội dung  gồm các hoạt động: Tổ  chức  Lễ  Mít-tinh  hưởng  ứng  Ngày  ASEAN  phòng,  chống  sốt xuất huyết lần thứ 16 cấp tỉnh vào ngày 02/6/2026.  Các  hoạt  động  truyền  thông  hưởng  ứng  Ngày  ASEAN  phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16 gồm: truyền thông đại chúng; truyền  thông  qua  trang  thông  tin  điện  tử,  mạng  xã  hội; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh của địa phương và đưa ra các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết; sản xuất và nhân bản tài liệu truyền thông. Thực  hiện  Chiến  dịch  diệt  lăng  quăng  hưởng  ứng  Ngày  ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết tại địa bàn các xã/phường nguy cơ dựa theo đường cong dự báo dịch, tình hình mắc sốt xuất huyết trong thời gian gần đây hoặc qua kết quả giám sát các chỉ số muỗi và lăng quăng.

Dong thap ung pho voi dich benh sot xuat huyet va tay chan mieng dang tang cao hinh anh 3
Thu gom vật chứa nước mưa, kiểm tra diệt lăng quăng là một trong những biện pháp cần thiết để phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Tại các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Về công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết, ở đây khi tiếp nhận bệnh thì hướng dẫn người nhà chế độ chăm sóc và cách cho ăn uống. Khi bé có dấu hiệu chuyển độ thì hướng dẫn người nhà theo dõi sát. Chúng tôi cũng phát tờ bướm hướng dẫn thêm. Khuyến cáo người nhà, nếu bé sốt cao mà không kèm theo ho, sổ mũi, đã cho uống thuốc tại nhà mà không giảm thì nên đưa đến cơ sở y tế để phát hiện bệnh sốt xuất huyết sớm, tránh các trường hợp bệnh nặng mà không hay”.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp sốt xuất huyết tăng cao bệnh tay chân miệng dịch bệnh Đồng Tháp phòng chống sốt xuất huyết trẻ mắc tay chân miệng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết
Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn xã Tân Phước 1 vừa xảy ra trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tuổi. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây ổ dịch, chủ động phòng, chống dịch bệnh này.

Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết

Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn xã Tân Phước 1 vừa xảy ra trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tuổi. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây ổ dịch, chủ động phòng, chống dịch bệnh này.

Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026
Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026

VOV.VN - Sốt xuất huyết giảm mạnh trong kỳ nghỉ Tết, tuy nhiên ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.

Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026

Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026

VOV.VN - Sốt xuất huyết giảm mạnh trong kỳ nghỉ Tết, tuy nhiên ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.

Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết
Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục đe dọa sức khỏe cộng đồng, Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác khu vực giữa các quốc gia thành viên để tăng cường nỗ lực kiểm soát bệnh sốt xuất huyết.

Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết

Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục đe dọa sức khỏe cộng đồng, Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác khu vực giữa các quốc gia thành viên để tăng cường nỗ lực kiểm soát bệnh sốt xuất huyết.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục