Quảng Trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng có quyết định điều động, phân công bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế; Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định, phân công, điều động.