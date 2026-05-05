Quảng Trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thứ Ba, 11:39, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 5/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Thắng (người đứng bên trái) và Đại tá Trương Viết Hải (người đứng bên phải).

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng có quyết định điều động, phân công bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế; Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Thái Thị Hồng Minh

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định, phân công, điều động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây"

VOV.VN - Chiều nay (29/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 và tình hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội đạp xe vì hòa bình tại Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (18/4), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khai mạc “Ngày hội đạp xe vì hòa bình”.

Đề xuất đưa 230 cán bộ làm việc tại trụ sở phía Nam tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 9/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả rà soát nhu cầu và phương án bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị. Văn phòng cũng đề xuất hướng xử lý tài sản công trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước đây.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

VOV.VN - Hôm nay (1/4), đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

