Chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM: Tiện cho dân, áp lực cho cán bộ

Người dân thuận tiện hơn trước

Gia đình chị Huỳnh Thị Thanh Hồng (ngụ khu phố 8, phường Linh Xuân) có ba mẹ lớn tuổi, thuộc diện được hưởng lương hưu. Trước đây, hàng tháng thì chị hoặc anh trai đều phải tranh thủ thời gian để đến UBND phường làm thủ tục nhận lương hưu thay cho ba mẹ.

Gia đình chị Huỳnh Thị Thanh Hồng giảm thời gian đi lại, phiền hà trong làm thủ tục hưởng lương hưu cho ba mẹ (Ảnh: Duy Phương)

Chị Hồng cho biết, tuy là một thủ tục đơn giản, mang tính định kỳ nhưng cũng gây ra sự phiền hà, nhất là với những người làm công việc bận rộn, không dễ xin phép nơi làm việc để đi giải quyết việc riêng.

Sau khi sắp xếp khu phố, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị Hồng cảm thấy hài lòng, đánh giá cao sự thay đổi trong giải quyết thủ tục hưởng lương hưu của ba mẹ mình. Cán bộ phường chủ động thực hiện giúp người dân, gia đình chị không cần phải trực tiếp lên phường để giải quyết

"Sau sáp nhập, cán bộ của phường xuống giao lương hưu cho anh trai tôi. Bây giờ việc giải quyết rất thuận tiện", chị Hồng cho biết.

Tại trụ sở khu phố 18, phường Linh Xuân, chị Trần Thị Ánh Nguyệt được cán bộ khu phố hướng dẫn tận tình về thao tác nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Đây là một trong số các thủ tục hành chính mà khu phố thực hiện hướng dẫn cơ bản cho người dân thao tác trên mạng.

Chị Trần Thị Ánh Nguyệt được cán bộ khu phố tận tình hướng dẫn thủ tục nộp thuế đất (Ảnh: Duy Phương)

So sánh với trước đây, chị Nguyệt cho biết với thủ tục nộp thuế sử dụng đất, chị phải ra trụ sở thuế tại địa phương, lấy số thứ tự rồi chờ đợi tới lượt để được giải quyết, nếu đông người thì có thể mất nửa ngày. Còn bây giờ, chị không phải mất công đi xa mà có thể trực tiếp xử lý trên ứng dụng điện thoại, với sự hỗ trợ của cán bộ khu phố.

Việc thực hiện thủ tục hành chính đã thuận tiện hơn nhiều so với trước nhờ thao tác trên ứng dụng (Ảnh: Duy Phương)

"Tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn và được hướng dẫn tận tình. Cứ tải lên phần mềm rồi đóng tiền. Trường hợp nào không hiểu thì sẽ hỏi và khu phố hướng dẫn trực tiếp", chị Nguyệt đánh giá.

Theo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Linh Xuân, địa phương đã chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Kết quả đạt được thể hiện qua những con số cụ thể.

Phường Linh Xuân, TP.HCM có chuyển biến rõ nét sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Duy Phương)

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc, công đoạn được cải thiện là khâu thụ lý hồ sơ với 104 hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Hay như thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ rút ngắn từ 5 xuống 4 ngày làm việc, với 80 hồ sơ được giải quyết trước hạn. Có 9 thủ tục thuộc lĩnh vực tôn giáo, dân tộc được đề xuất rút ngắn thời gian trung bình giảm 3 ngày làm việc so với thời gian quy định.

Để giảm việc đi lại, chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, phường Linh Xuân đã triển khai thu phí 0 đồng đối với 109 thủ tục hành chính khi người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với lĩnh vực đăng ký thành lập hộ kinh doanh, hồ sơ cấp phép xây dựng… Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến của phường đạt trên 99% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Áp lực với cán bộ, công chức

Để có được sự hài lòng của người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp là sự cố gắng rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức phường bởi trước đây, một phường cũ chỉ khoảng 50.000 dân thì sau sáp nhập đã tăng lên hơn 150.000 dân.

17h một ngày giữa tuần của tháng 10/2026, trong khi sân UBND phường Linh Xuân đã hết xe của người dân tới làm thủ tục thì các phòng chuyên môn của phường vẫn sáng đèn. Từ đầu năm đến nay, tại phường Linh Xuân ghi nhận hai lĩnh chuyên môn là văn hoá – xã hội và kinh tế - đô thị có khối lượng công việc lớn, thường xuyên làm ngoài giờ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh là chuyên viên Phòng Văn hoá – Xã hội, phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội cho biết: Sự thay đổi lớn nhất kể từ khi áp dụng mô hình mới là lượng hồ sơ dồn về. Nếu như trước đây, số lượng hồ sơ bảo trợ xã hội thường dao động ở mức 400 đến 500 bộ, thì nay con số này đã lên tới 2.000 - 2.200 hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, lượng hồ sơ phải xử lý tăng từ 400-500 bộ lên hơn 2.000 bộ (Ảnh: Duy Phương)

Theo bà Hạnh, với hơn 2.000 bộ hồ sơ cần giải quyết, khái niệm “hết giờ hành chính” nay đã trở nên mờ nhạt với cán bộ cơ sở. Hiện tại, bà Hạnh cho biết công việc đã vào guồng, có thể sắp xếp ngày Chủ nhật dành cho gia đình, nhưng tình trạng làm ngoài giờ vẫn diễn ra thường xuyên.

"Lượng hồ sơ gấp 3 lần, thời gian đầu có xuất hiện tình trạng phải làm luôn thứ 7, Chủ nhật. Ngoài giờ hành chính bây giờ 6-7 giờ, nếu hồ sơ quá cần thiết hoặc hồ sơ hết hạn thì bắt buộc phải làm luôn trong chiều đó để hoàn thành", bà Hạnh chia sẻ.

Không chỉ dừng ở việc tăng số lượng cơ học, áp lực của cán bộ còn đến từ việc phải trực tiếp giải quyết một phần công việc mà trước đây chức năng thuộc về cấp Thành phố hoặc cấp quận. Điều này đặt ra cho cán bộ phải làm quen, thay đổi phương thức làm việc để xử lý lượng công việc theo cách mới.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cho biết: Địa bàn mở rộng đồng nghĩa với lượng công việc tăng lên. Áp lực lớn nhất là việc cán bộ phải liên tục cập nhật, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn hoàn toàn mới (ban hành sau khi có mô hình mới), đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian. Trong khi cùng lúc đó, các cán bộ, công chức trực tiếp xử lý hồ sơ vừa đi kiểm tra hiện trường, vừa phải đảm bảo hoàn tất hồ sơ nội nghiệp và trình ký đúng hạn.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng chia sẻ, cán bộ, công chức phải trong tâm thế đổi mới, có giải pháp với áp lực công việc (Ảnh: Duy Phương)

Ông Hoàng dẫn chứng là thủ tục cấp số nhà, trước đây phường chỉ rà soát rồi chuyển lên phòng chuyên môn của quận. Còn hiện nay tất cả thủ tục do cấp phường đảm nhận, trong khi số lượng các bước trong quy trình vẫn giữ nguyên, khiến cho thời gian xử lý của công chức phải khẩn trương hơn nhưng cũng phải đảm bảo chính xác.

"Áp lực là công việc nhiều lên, địa bàn rộng ra, cán bộ, công chức phải chuyển từ áp lực thành phương án, giải pháp. Đối với cán bộ, công chức hiện nay tâm thế luôn luôn phải đổi mới, phải điều chỉnh, bổ sung, làm sao có giải pháp để giải quyết áp lực", ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng, một trong những giải pháp đó là thay vì quản lý thủ công, phường Linh Xuân định hướng bám sát các hệ thống khoa học kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là phần mềm quy hoạch và phần mềm cấp phép. Việc ứng dụng hệ thống liên thông hồ sơ các khâu đang được khẩn trương nghiên cứu nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý nội nghiệp và ngoại nghiệp.

Câu chuyện tại phường Linh Xuân, TP.HCM cho thấy việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục. Đồng thời, bộc lộ những khó khăn cần được mỗi cán bộ, công chức khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành chính.

Trong tổng số 365 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Linh Xuân, có 65 thủ tục có phát sinh hồ sơ hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, chủ yếu trên các lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch, Xây dựng, Đất đai, Hộ kinh doanh, Quy hoạch… Mỗi hồ sơ được tiếp nhận đều có sự đeo bám theo dõi của cán bộ một cửa, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính, việc đôn đốc, nhắc hạn từng hồ sơ được thực hiện thường xuyên, trước thời hạn. Qua đó, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của phường đúng và trước thời hạn đạt 99,93%. Kết quả giải quyết này được người dân đánh giá rất cao, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99,25% và số phản ánh, kiến nghị giảm. Những phản ánh, kiến nghị từ đầu năm 2026 tập trung chủ yếu lỗi không nộp được hồ sơ, lỗi không tải được file kết quả, lỗi không nhận được thông báo tình hình hồ sơ qua tin nhắn sms…