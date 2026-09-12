Xã vùng sâu Đồng Tháp “vươn mình” sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Dù nằm ở vùng sâu, nhưng những ngày này, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Phú khá nhộn nhịp. Người dân đến đây giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận, xử lý ngay tại địa phương, không còn phải đi xa hàng chục cây số như trước.

Vừa hoàn tất việc nộp hồ sơ, bà Đoàn Thị Thu, người dân ấp Mỹ Thới, xã Thạnh Phú, tỏ ra khá hài lòng: “Hồ sơ của tôi đã được trung tâm tiếp nhận, đang chờ người ký, chắc chiều nay hay ngày mai là xong. Tôi thấy anh em ở đây cũng vui vẻ, nhiệt tình, đối với tôi rất yên tâm khi đến đây. Cuộc sống gia đình ổn định, tôi lớn tuổi nên chỉ chăn nuôi heo, gia đình đủ ăn, đủ mặc”.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Phú ân cần phục vụ người dân

Xã Thạnh Phú được sáp nhập từ xã Phú Cường và xã Thạnh Lộc. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã có 6 cán bộ, công chức, đều có trình độ đại học, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 40 đến 50 hồ sơ của người dân, tỷ lệ giải quyết đạt từ 97 đến 98%. Với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, cán bộ, công chức nơi đây sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để giải quyết hồ sơ cho người dân.

Đặc biệt, mỗi tháng vào các ngày thứ Bảy, cán bộ của Trung tâm tổ chức xuống tận các ấp thực hiện mô hình “giải quyết thủ tục hành chính công lưu động”, ưu tiên phục vụ người có công, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và những người gặp khó khăn trong việc đi lại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Phú, chia sẻ: “Trung tâm Phục vụ hành chính công chúng tôi cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đúng theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời, triệt để, cố gắng giải quyết xong, không để hồ sơ tồn và trễ hẹn. Trung tâm cũng có mô hình đưa thủ tục hành chính xuống ấp phục vụ các đối tượng yếu thế, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hạn chế việc đi lại. Thông thường vào ngày thứ Bảy, cán bộ đi xuống ấp để giải quyết hồ sơ, trên tinh thần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”.

Cán bộ, công chức xã đến tận nhà các hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính

Không chỉ Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ quan chuyên môn khác của xã như Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích cũng đang nỗ lực thích ứng với mô hình mới. Trong điều kiện nhân sự còn hạn chế, khối lượng công việc lớn, có thời điểm cán bộ, công chức, viên chức phải làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ công việc.

Sau sáp nhập, xã Thạnh Phú có 11 ấp, hơn 6.500 hộ dân với khoảng 28.300 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cùng với hơn 3.500 ha lúa và khoảng 1.320 ha vườn cây ăn trái, trong đó sầu riêng trên 429 ha, mít 883 ha và các loại cây khác 7 ha. Tổng đàn vật nuôi của xã hiện có 4.300 con heo, 210 con bò và 52.500 con gia cầm. Hoạt động nuôi chim yến tiếp tục được duy trì ổn định với 69 hộ tham gia.

Đặc biệt, cây dưa hấu đã bén duyên với vùng đất Thạnh Phú hàng chục năm qua. Dưa hấu “Phú Cường” ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Không chỉ sản xuất tại địa phương, Thạnh Phú còn là nơi tập kết dưa hấu từ nhiều nơi để đưa đi tiêu thụ ở các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Xuyên, người dân ấp 5B, xã Thạnh Phú, chuyên mua bán dưa hấu, cho biết: “Lúc này, dưa hấu lên giá, giá tăng lên tầm 10.000 - 11.000 đồng/kg. Nông dân ở đây trồng dưa hấu giá này là có lãi rồi. Giá trên 8.000 đồng/kg là có lãi”.

Trái dưa hấu "Phú Cường" của nông dân xã Thạnh Phú trồng đã có thương hiệu

Từ sự cần cù, chịu khó của người dân cùng với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống kinh tế - xã hội ở Thạnh Phú tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Toàn xã hiện chỉ còn 39 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,61%. Trên địa bàn có 65 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và 1 hợp tác xã nông sản sạch hoạt động ổn định. Dù là xã vùng sâu nhưng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chiếm tỷ lệ 99,1%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt100%. Trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của xã đạt trên 14 tỷ đồng, bằng 105% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đi trên những tuyến đường nông thôn Thạnh Phú hôm nay, dễ nhận thấy diện mạo vùng quê đang từng bước đổi thay. Đường giao thông được nâng cấp, cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Các gia đình chính sách, người có công được quan tâm; công tác giảm nghèo được chú trọng, đời sống người dân từng bước nâng lên.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, địa phương vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về nhân lực và nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Chính quyền xã Thạnh Phú đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình tạo động lực phát triển.

Ông Huỳnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, cho biết: “Thời gian tới, mặc dù biên chế còn thiếu, UBND xã sẽ động viên anh em thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ địa bàn ổn định. Tích cực chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo theo tiêu chí xã nông thôn mới. Xã cũng đề xuất UBND tỉnh tiếp tục xem xét, phân bổ nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. UBND xã đã kiến nghị các công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển như đường Nam kênh Hai Hạt, Nam kênh Kháng Chiến và đường huyện 600 nối dài, với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng”.

Diện mạo của xã Thạnh Phú nay đã thay đổi, đường sá khang trang

Từ việc giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở đến những chuyển biến trong sản xuất, đời sống và hạ tầng, Thạnh Phú đang cho thấy sức sống mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, cán bộ và nhân dân xã Thạnh Phú đang ra sức thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, từng bước khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, quyết tâm xây dựng vùng quê vùng sâu ngày càng giàu đẹp, văn minh.