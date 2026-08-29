Cải cách thủ tục hành chính tại TP.HCM: Hướng về người dân để phục vụ

Cách làm mới, gần gũi với người dân

Ông Trần Tiến Nam (ngụ phường Đức Nhuận, thuộc quận Phú Nhuận cũ) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khi đến nơi, ông được nhân viên hướng dẫn lấy số thứ tự, ra đúng quầy và giúp kiểm tra lại hồ sơ.

Ông Trần Tiến Nam hài lòng với quá trình làm thủ tục hành chính tại phường Đức Nhuận (Ảnh: Duy Phương)

Mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu. Ông Nam cảm thấy hài lòng với phong cách phục vụ hành chính thân thiện, đặc biệt với những người lớn tuổi như ông.

"Có sự thu gọn lại, cải tiến về thủ tục hành chính, người dân cũng thuận tiện. Nhân viên ở đây cũng hoà nhã, giấy tờ gì cần thiết thì yêu cầu người dân cung cấp để hoàn thành thủ tục", ông Nam đánh giá.

Là địa bàn đông công nhân, phường Linh Xuân (thuộc TP Thủ Đức cũ) triển khai nhiều mô hình thiết thực để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đó là mô hình giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính, mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người yếu thế tại khu phố và tại nhà.

Phường Linh Xuân triển khai nhiều mô hình thiết thực trong giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Duy Phương)

Khu phố 14 được phường Linh Xuân tổ chức giải quyết lưu động tận nơi để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID. Ông Lê Văn Mây – Trưởng khu phố 14 đánh giá cao việc gần gũi, chủ động tìm đến người dân của chính quyền.

"Cần phải phát huy thêm, chia ca ra để làm, nhất là những người đi làm ở cơ quan, xí nghiệp, không thể đi ngày thường. Phục vụ cho người dân tận nơi, hướng dẫn kỹ càng, thuận tiện cho người dân về mọi mặt", ông Mây kiến nghị.

Điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại khu phố trên địa bàn phường Linh Xuân

Theo bà Võ Ngọc Sen – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân, việc giải quyết thủ tục lưu động tận nơi được thực hiện từ đầu năm 2026. Đến nay, phường đã chứng thực chữ ký cho 24 trường hợp yếu thế; trao 10 sổ Bảo hiểm xã hội cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn các khu phố; hỗ trợ, tư vấn, tuyên truyền về thủ tục hành chính cho hơn 400 lượt người…

Bà Võ Ngọc Sen – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân (Ảnh: Duy Phương)

"Tại khu phố, chủ yếu là lĩnh vực uỷ quyền, sao y, chứng thực những hồ sơ có thể ký và giải quyết tại chỗ. Đồng thời, chia ra các thành viên đoàn đi xuống tận nhà, theo các trường hợp rà soát của khu phố", bà Sen cho biết.

Phủ rộng điểm hỗ trợ đến từng khu phố

Phường Tam Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) có đặc thù là đông người lao động nhập cư thuê trọ, diện tích lớn, gần chợ đầu mối, khu công nghiệp. Do đó, việc cải cách thủ tục hành chính được địa phương quan tâm, đặc biệt gắn với chuyển đổi số.

Phường Tam Bình hướng đến hiệu quả thực chất công tác cải cách thủ tục hành chính (Ảnh: Duy Phương)

Khu phố 22 là nơi được phường Tam Bình thí điểm mô hình hỗ trợ người dân làm thủ tục trực tuyến. Nhiều người dân lớn tuổi, người bận đi làm được tổ công nghệ của khu phố đến tận nhà để hướng dẫn bằng iPad.

Ông Lê Thế Luân – Bí thư Chi bộ khu phố 22 cho biết, bước đầu ghi nhận người dân sử dụng thành thạo các ứng dụng số: "Chiếc iPad được chúng tôi cơ động đi đến các hộ gia đình để phục vụ và hỗ trợ cho bà con. Nhất là công nhân không có thời gian, chúng tôi đến hướng dẫn cầm tay chỉ việc".

Phường Tam Bình nhân rộng mô hình khu phố trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính

Bà Nguyễn Thị Tường Thư – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình cho biết: Từ đầu tháng 7/2026, mô hình "Cà phê sáng thứ Bảy" đã được thực hiện tại 2 địa điểm quán cà phê trên địa bàn, nhằm hướng dẫn người dân và hỗ trợ một số thủ tục hành chính cơ bản.

Đáng chú ý, phường Tam Bình đã thành lập các tổ “chuyển đổi số cộng đồng” và thí điểm dịch vụ công trực tuyến tại 2 khu phố, cấp máy tính để bàn và iPad để cán bộ khu phố trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dân một số thủ tục trực tuyến, giảm việc đi lại của người dân.

Bà Nguyễn Thị Tường Thư – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình (Ảnh: Duy Phương)

"Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu UBND phường để mở rộng mô hình này, hướng đến phủ rộng trên 39 khu phố của địa bàn đều có điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Người dân không cần lên trực tiếp trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản", bà Thư cho biết.

Để các thành viên tổ “chuyển đổi số cộng đồng” có thêm động lực và tích cực hơn trong nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, bà Thư kiến nghị TP.HCM nên xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí phù hợp.

Thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ"

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, ông Phạm Bảo Toàn – Phó Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận cho biết, địa phương rất quan tâm đến việc xây dựng số hoá dữ liệu.

Ông Phạm Bảo Toàn – Phó Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận (Ảnh: Duy Phương)

Hiện nay, phường đã hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu số nhà vì đây là dữ liệu nền. Từ đó, chính quyền có thể cập nhật các dữ liệu có liên quan như gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, cũng như việc cấp phép xây dựng.

Sau khi cập nhật, phường sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng ứng dụng để thuận tiện hơn trong việc tra cứu dữ liệu, cũng như dự báo và xây dựng báo cáo kinh tế- xã hội.

"Phường cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư của Thành phố bố trí máy chủ. Khi thực hiện các thủ tục hành chính xong thì sẽ số hoá hết, để lưu trữ các dữ liệu này nhằm tiếp tục phục vụ cho thời gian tiếp theo", ông Toàn cho biết.

Cải cách hành chính hướng tới thuận tiện, gần gũi với người dân

Hướng tới mục tiêu đưa các chỉ số cải cách hành chính lọt vào tốp 5 cả nước, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cấp chính quyền phải quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chuyển dịch mạnh mẽ nhận thức từ "quản lý" sang "phục vụ".

"Lãnh đạo các sở ngành, chủ tịch xã, phường, đặc khu phải tập trung các giải pháp triển khai và thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh số hoá hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu và liên thông dữ liệu. Chú trọng nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình", ông Cường nhấn mạnh.

Người dân hài lòng, chính quyền tích cực chuyển đổi tư duy quản lý, đó là nền móng vững chắc để TP.HCM tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng hình ảnh chính quyền TP.HCM thân thiện, hiện đại và tận tâm.

TP.HCM đã công bố 2.231 thủ tục hành chính, trong đó 2.066 thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính. Thành phố đã rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa hơn 500 thủ tục, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến sản xuất - kinh doanh. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được mở rộng với hơn 2.000 thủ tục đủ điều kiện triển khai, trong đó dịch vụ công toàn trình chiếm tỷ lệ lớn. Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn Thành phố đã tiếp nhận hơn 2,15 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 92%, trong đó gần 99% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy nhanh, hiện 100% thủ tục hành chính của thành phố đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình và không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 95%.