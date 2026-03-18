Chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026

Thứ Tư, 10:21, 18/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-203 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được Kỳ họp thứ nhất trước ngày 31/3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ tướng đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các ban của HĐND các cấp; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND các cấp; chỉ đạo thường trực HĐND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3. Đồng thời chỉ đạo thường trực HĐND cấp xã trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31/3.

Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4.

Bộ Nội vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4.

Kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh cần được tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất ngày 5/4.

Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục triển khai nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền tại các nghị định của Chính phủ trên lĩnh vực, ngành để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ để tổng hợp), hoàn thành chậm nhất ngày 15/4.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là ở cấp xã.

Các bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương được giao tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành chậm nhất tháng 6/2026.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; chuẩn bị các nội dung sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 6/2026).

Nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức; phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất ngày 15/4.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo các văn bản pháp luật và chỉ đạo của trung ương; đồng thời hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn theo Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp (tháng 4/2026).

Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND cấp tỉnh được yêu cầu rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số và trang thiết bị đầu cuối, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa tài liệu lưu trữ gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất.

Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI và HĐND các cấp thành công tốt đẹp

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, quyền làm chủ của nhân dân. Kết quả bầu cử tiếp tục củng cố niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan quyền lực nhà nước.

VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

VOV.VN - Sau khi tìm hiểu danh sách ứng cử viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân theo đúng quy định.

