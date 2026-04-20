Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

Thứ Hai, 09:05, 20/04/2026
VOV.VN - Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án được đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hứa hẹn tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Sáng 20/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, việc xây dựng đề án được thực hiện trên cơ sở các kết luận của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, ý kiến của Bộ Chính trị và các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Theo Chính phủ, việc thành lập thành phố Đồng Nai là cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030. Đồng Nai có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối giữa TP.HCM với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, với hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị lớn, đa trung tâm, có sức lan tỏa mạnh.

Chính phủ nhấn mạnh, việc nâng cấp Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo đột phá phát triển, hình thành cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đề án, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737 km², quy mô dân số hơn 4,49 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 33 phường, 62 xã).

Về tổ chức bộ máy, trước mắt giữ nguyên hệ thống cơ quan hiện có, đồng thời từng bước kiện toàn theo mô hình chính quyền đô thị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giữ ổn định và sắp xếp theo lộ trình phù hợp.

Thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra thống nhất với đề xuất của Chính phủ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương. Hồ sơ đề án được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đã lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và Hội đồng nhân dân tỉnh với tỷ lệ tán thành cao.

Đáng chú ý, Đồng Nai đáp ứng 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị, xây dựng lộ trình phát triển phù hợp, hướng tới hệ thống đô thị vùng Đông Nam Bộ đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối liên vùng. Cùng với đó tiếp tục rà soát, xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu

Cũng theo cơ quan thẩm tra, cần kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm vận hành hiệu quả, phục vụ tốt người dân.

Đối với dự thảo nghị quyết, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Nội dung này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ ngay trong sáng nay và thảo luận hộ trường sáng 22/4, trước khi biểu quyết thông qua vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, chiều 23/4.

Nếu được Quốc hội đồng ý, dự kiến, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 30/4/2026, phù hợp với nguyện vọng của địa phương và đồng bộ với các nghị quyết liên quan đã được thông qua trước đó.

Cao Thắng/VOV.VN
