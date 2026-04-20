Hôm nay, Quốc hội xem xét việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Thứ Hai, 05:22, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (20/4), Quốc hội khóa XVI bắt đầu Đợt 2 Kỳ hợp thứ nhất. Chính phủ sẽ trình việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ hôm nay (20/4) đến hết ngày 23/4. Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Đợt 1. 

Theo chương trình, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ họp riêng. Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Từ 8h40 đến 10h45, các đại biểu thảo luận ở Tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Từ 10h45 đến 11h30, Quốc hội họp riêng. Thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025; Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Trước đó, tại phiên họp sáng ngày 12/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với 457/457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội thống nhất bổ sung 4 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI gồm: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định Luật sư công; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra, trong đợt làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030…

Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các luật được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Đợt 1, như: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Tại đợt họp 2 này, Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi động hành động

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI không chỉ tập trung vào công tác nhân sự như thông lệ, mà còn xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy tổ chức kỳ họp: chuyển từ “khởi động” sang “khởi động hành động”.

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN - Sáng nay 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Sửa luật để tháo điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực quốc gia
Sửa luật để tháo điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Để pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, cần đáp ứng 3 tiêu chuẩn minh bạch, nhất quán và hiệu quả.

Tạo "cú hích" từ thể chế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Tạo "cú hích" từ thể chế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn hội tụ đủ các điều kiện để hướng tới những mục tiêu tăng trưởng bứt phá. Vấn đề cốt lõi hiện nay là khơi thông các điểm nghẽn thể chế và đổi mới sản phẩm để thích ứng với tình hình mới.

