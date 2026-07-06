Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp đi xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh cho biết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang trực tiếp làm việc với hộ dân được cho là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nhằm đối chiếu thông tin sau khi lực lượng chức năng công bố danh tính liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Theo lãnh đạo địa phương, đoàn công tác đã gặp gỡ thân nhân, để xác minh, đối chiếu thông tin, rà soát hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm xác nhận thân nhân liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (ngồi giữa) đang trực tiếp đến nhà người dân ở Tây Ninh để xác minh. Ảnh: C.T

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện có nhiều thân nhân đang sinh sống tại xã Vàm Cỏ như: ông Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Mười, Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê cùng nhiều anh chị em khác. Được biết liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình.

Theo người thân, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về liệt sĩ nhưng chưa có kết quả. Chỉ đến khi thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công bố sau quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, gia đình mới nhận ra đây có thể là người thân của mình và nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh.

Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai quy trình xác nhận thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy cùng với hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP.HCM

Dự kiến trong sáng 7/7, thân nhân liệt sĩ sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định, đối chiếu với mẫu ADN từ hài cốt vừa được tìm thấy.

Theo quy trình, thân nhân liệt sĩ sẽ được hướng dẫn làm việc với cơ quan công an địa phương để hoàn tất các thủ tục, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau khi có kết quả đối sánh giữa ADN của thân nhân và ADN của hài cốt liệt sĩ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước tiếp theo để xác nhận danh tính và thực hiện công tác bàn giao theo quy định.