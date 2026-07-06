Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng

Thông tin với báo chí tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, đã tìm thấy tổng cộng 9 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tuy nhiên, có 2 bộ hài cốt bị phân hủy mạnh nên lực lượng chức năng đã giữ nguyên hiện trạng và sẽ xử lý sau theo quy trình chuyên môn. Nên trong sáng 6/7, các đơn vị quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ, đồng thời xác định bên dưới vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm, khai quật.

Đặc biệt, trong số bộ hài cốt được quy tập, có bộ hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức vụ Trung đội bậc phó.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết thêm, qua công tác giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 - Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Nhiều di vật của liệt sĩ được tìm thấy cùng hài cốt. (Ảnh: BTL TP.HCM)

"Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ. Hiện vẫn còn 2 bộ hài cốt đang tiếp tục được triển khai khai quật, đồng thời qua đánh giá ban đầu, chúng tôi xác định bên dưới vẫn còn nhiều hài cốt khác. Về di vật chúng tôi cũng phát hiện nhiều như: 3 hộp tiếp đạn, rất nhiều viên đạn, lược, cưa tay, bóp (ví). Đặc biệt, có một bộ hài cốt vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam. Đây là một Trung đội bậc phó của Quân giải phóng miền Nam với thông tin, phiên hiệu đơn vị rất cụ thể", Thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin.

Ngoài ra, một bộ hài cốt khác cũng được phát hiện kèm các giấy tờ liên quan, tuy nhiên tài liệu đã bị hư hỏng nặng, chữ viết gần như không còn đọc được. Hiện các cơ quan chuyên môn và bảo tàng đang nghiên cứu khả năng phục chế nhằm tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin với báo chí.

Với những di vật được tìm thấy cùng các hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.

"Khi triển khai tìm kiếm, chúng tôi rất mừng khi phát hiện nhiều di vật đi kèm với hài cốt, như tăng võng dùng để quấn hài cốt liệt sĩ, túi tư trang của bộ đội chúng ta và nhiều vật dụng cá nhân khác. Bên cạnh đó, vũ khí trang bị được tìm thấy là súng tiểu liên AK – rõ ràng đây là vũ khí của Quân giải phóng miền Nam rồi, không phải của lực lượng đối phương. Chúng tôi khẳng định đây là những hài cốt liệt sĩ của Quân giải phóng miền Nam", ông Tâm khẳng định.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng đánh giá các thông tin về khu vực chôn cất liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (trước đây là Nghĩa trang Đô Thành) là rất chính xác.

Một bộ hài cốt được tìm thấy với di vật còn nguyên vẹn là quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Qua quá trình tiếp nhận thông tin, tổ chức hội thảo, xác minh thực địa và đối chiếu nhiều nguồn tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định tại đây có 3 rãnh mộ tập thể của các liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hiện nay, các đơn vị mới triển khai tìm kiếm tại một trong ba rãnh mộ đã được xác định. Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng sang hai rãnh mộ còn lại nhằm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.