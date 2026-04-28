Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thăm và tặng quà tại Sơn La

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: Thảo Nguyên, Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn và các xã: Lóng Sập, Đoàn Kết, Chiềng Sơn, Tân Yên.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Những suất quà ý nghĩa là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những hoàn cảnh khó khăn, những người có công với cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" với tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách". Những phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên gia đình.

"Chúng tôi mong các gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng dân cư; mong các hộ nghèo phát huy tinh thần tự lực vươn lên, thoát nghèo bền vững; mong các anh chị em công nhân, người lao động tiếp tục rèn luyện tay nghề, thi đua lao động sản xuất giỏi, góp phần đưa kinh tế Sơn La ngày càng đi lên", đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.