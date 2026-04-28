Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thăm và tặng quà tại Sơn La

Thứ Ba, 17:11, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp 30/4 và 1/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và người lao động khó khăn tại Sơn La.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường: Thảo Nguyên, Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn và các xã: Lóng Sập, Đoàn Kết, Chiềng Sơn, Tân Yên.

 Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Những suất quà ý nghĩa là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những hoàn cảnh khó khăn, những người có công với cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" với tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách". Những phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên gia đình.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Chúng tôi mong các gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng dân cư; mong các hộ nghèo phát huy tinh thần tự lực vươn lên, thoát nghèo bền vững; mong các anh chị em công nhân, người lao động tiếp tục rèn luyện tay nghề, thi đua lao động sản xuất giỏi, góp phần đưa kinh tế Sơn La ngày càng đi lên", đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Ông Nguyễn Duy Ngọc thăm, tặng quà người dân khó khăn ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 28/4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và người cao tuổi khó khăn tại Cần Thơ, góp phần chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” dịp 30/4 và 1/5.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, sáng 28/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, sáng 28/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk
Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách
Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế

VOV.VN - Ngày 27/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế

VOV.VN - Ngày 27/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

