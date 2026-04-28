Ông Nguyễn Duy Ngọc thăm, tặng quà người dân khó khăn ở Cần Thơ

Chương trình được tổ chức tại hội trường phường Bình Thủy, với sự tham dự của các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chăm lo đời sống nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và trao quà tại Cần Thơ

Dịp này, đoàn công tác đã trao những phần quà cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ luôn quan tâm triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lành và Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9.