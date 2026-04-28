Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Trung ương đã trao 300 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Nhắc lại truyền thống cách mạng của tỉnh Gia Lai, nơi có hơn 42.000 liệt sĩ, hơn 5.500 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người có công với cách mạng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Đảng, Nhà nước đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến, 96 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Quy Nhơn Nam.

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù lao động để từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Đoàn công tác Trung ương trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội; đồng thời mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân.

“Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, mong muốn các đối tượng chính sách, người có công, lao động nghèo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm sắt son, niềm tin và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân Việt Nam anh hùng cũng như quê hương Gia Lai anh hùng”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.