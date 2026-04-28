  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Thứ Ba, 11:59, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, sáng 28/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Trung ương đã trao 300 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Nhắc lại truyền thống cách mạng của tỉnh Gia Lai, nơi có hơn 42.000 liệt sĩ, hơn 5.500 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người có công với cách mạng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Đảng, Nhà nước đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến, 96 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Quy Nhơn Nam.

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù lao động để từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Đoàn công tác Trung ương trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội; đồng thời mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân.

 “Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, mong muốn các đối tượng chính sách, người có công, lao động nghèo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm sắt son, niềm tin và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân Việt Nam anh hùng cũng như quê hương Gia Lai anh hùng”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Gia Lai

VOV.VN - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác của Trung ương đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ

VOV.VN - Ngày 18/4, tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026.

