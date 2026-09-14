Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài: Đối ngoại nhân dân cần hành động quyết liệt

Chiều nay (14/9), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành phiên trọng thể. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, đổi mới hoạt động theo hướng thực chất, hiện đại; gắn công tác đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng, đi vào chiều sâu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác đối ngoại nhân dân từng bước chuyển từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng xác định hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện các mục tiêu này, bên cạnh phát huy nội lực, cần huy động mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của bạn bè và nhân dân thế giới.

Các đại biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị sau Đại hội, các cấp Liên hiệp và các tổ chức thành viên sớm triển khai Nghị quyết Đại hội, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đóng góp nhiều hơn cho nền ngoại giao Việt Nam. Công tác đối ngoại nhân dân cần nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn để thực sự là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp. Các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả, trở thành “lá chắn mềm”, “vành đai hòa bình”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Về đổi mới hoạt động, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị toàn hệ thống chuyển từ coi trọng số lượng sang chất lượng, không chạy theo các sự kiện bề nổi mà tập trung vào hiệu quả thực chất. Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh sang mô hình kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị; trở thành cầu nối giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới. Các chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn với chiến lược phát triển quốc gia, nhu cầu thực tiễn của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII

Liên hiệp cũng cần mở rộng không gian đối ngoại, củng cố đối tác song phương, nâng cao vị thế đa phương; chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế; kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu và chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn. Đồng thời, tạo bước tiến trong thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực “kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam vận hành vững chắc; đồng thời tiếp tục xây dựng bộ máy đối ngoại nhân dân tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu chung và vận hành 100% quy trình trên nền tảng số.

Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhân dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương tạo điều kiện để Liên hiệp và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong tình hình mới.

Thực hiện chương trình Đại hội, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII gồm 97 vị, Ban Thường vụ gồm 22 vị. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.