Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc gặp gỡ Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã đại diện cộng đồng báo cáo những nét chính trong hoạt động, những thành tích tiêu biểu và tâm tư, nguyện vọng… của Cộng đồng Việt Nam, nhấn mạnh những tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc của những người sống xa quê hương, đất nước, đồng thời nêu những khó khăn mà cộng đồng đang gặp phải, cùng những biện pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Hoàng Công phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, đại diện các hội đoàn cũng phát biểu ý kiến, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản cũng cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam và Nhật Bản, cũng như cho việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã thông tin nhanh tình hình trong nước, giới thiệu chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI về đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với 4 nội dung chính:

“Thứ nhất là tổ chức các hoạt động, sự kiện kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để huy động tri thức, công nghệ, nguồn lực đầu tư và các cơ hội hợp tác quốc tế, phục vụ phát triển đất nước. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi để trí thức, kiều bào tham gia tư vấn chính sách, phản biện xã hội, chuyển giao tri thức, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong nước. Thứ ba là thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ngoài. Thứ tư là tăng cường tôn vinh, khen thưởng, lan tỏa các điển hình tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Ông Hoàng Công Thủy cũng nhấn mạnh những chính sách nhằm tiếp tục có những hỗ trợ cần thiết, thích hợp và cụ thể để Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng và ở nước ngoài nói chung phát triển hơn nữa trong tương lai. Những chủ trương, chính sách này đã làm vững chắc thêm lòng tin của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.