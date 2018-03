Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Hàn

Chiều 23/3, tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất, đối tác hợp tác phát triển song phương và du lịch lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Với hơn 59 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang giữ vai trò tích cực trong một số lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Việt Nam như: công nghiệp điện tử, năng lượng, ô tô, may mặc, xây dựng, dịch vụ, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, tạo công ăn, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực, các hoạt động đầu tư, quy mô thương mại giữa hai nước tăng nhanh, đạt 64 tỷ USD vào năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã nêu bật những thành quả mà Việt Nam đạt được sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và liên tục trong nhiều năm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm, đến năm 2020, quy mô GDP đạt 320 - 350 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 đến 3.500 USD, quy mô thương mại đạt 600 tỷ USD.

Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn với Hàn Quốc trên nền tảng chia sẻ và bổ trợ lẫn nhau, gắn kết thế mạnh, tiềm năng của mỗi nước; khuyến khích và mong muốn hợp tác đầu tư với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới - cơ khí chính xác, nông nghiệp hiệu quả cao, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, phát triển kết cấu hạ tầng, môi trường, y tế, sinh học, dịch vụ chất lượng cao...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, là cơ hội quý báu để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được trong 25 năm qua, cùng chia sẻ tầm nhìn, triển vọng và những cơ hội hợp tác phát triển trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc phụ thuộc vào tầm nhìn, ý chí vươn lên và sự năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân hai nước. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục chia sẻ những ý tưởng mới, những giải pháp sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, trở thành lực lượng tiên phong trong hợp tác và liên kết kinh tế, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng là thành công của mình. Xin chúc quan hệ hợp tác 2 nước phát triển bền vững, thực chất là hiệu quả”.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá Việt Nam là một quốc gia năng động với phần lớn dân số ở độ tuổi dưới 30, nổi lên là Trung tâm kinh tế của khu vực ASEAN với mức tăng trưởng kinh tế nhanh bình quân đạt 6%/năm.

Hiện 5.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, hàng triệu lao động Việt Nam đang có việc làm tốt. Việt Nam đã trở thành một trong 4 quốc gia đối tác lớn của Hàn Quốc và Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam. Trong năm vừa qua đã có 2,7 triệu lượt người qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng.

Hoạt động giao lưu giữa 2 quốc gia cũng sẽ là nguồn động lực với nhân dân 2 nước và đây sẽ là định hướng để 2 nước phát triển. Hiện, hai nước cùng thống nhất đến năm 2020, kim ngạch giao dịch giữa 2 nước sẽ đạt con số 100 tỷ USD.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định: “Mục tiêu kim ngạch 100 tỷ USD giữa 2 nước sẽ bằng ½ so với toàn bộ các nước ASEAN. Điều đó cho thấy Việt Nam quan trọng với Hàn Quốc như thế nào. Sẽ rất khó để đạt được mục tiêu đó nếu chỉ dựa vào xuất nhập khẩu của chỉ một bên. Chúng ta phải thực hiện được thương mại đối ứng lẫn nhau, nâng cao ưu điểm của doanh nghiệp 2 nước và trở thành những đối tác hợp tác cùng phát triển, chung vai sát cánh đầu tư sang nước thứ 3 mới có thể đạt được mục tiêu đó”./.