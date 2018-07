Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên

Thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử - cách mạng và thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Cây đa và Đền La Tiến

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tới dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, Người đã góp phần làm rạng rỡ quê hương, đất nước; tên tuổi Người mãi mãi gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng về tận trung với nước, tận hiếu với dân, người đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu đã xem lại những hình ảnh, kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được gìn giữ tại Khu lưu niệm. Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình.

Gần 15 năm qua kể từ khi hoàn thành, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành địa chỉ quen thuộc đón nhân dân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dâng hương, thăm viếng, tưởng nhớ và bày tỏ lòng mến phục, kính trọng, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với đất nước, dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tưởng nhớ vị lãnh đạo tiền bối, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Cây đa và Đền La Tiến (xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Di tích lịch sử Cây đa và Đền La Tiến là nơi tưởng niệm anh linh 1.145 Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào ta đã bị thực dân Pháp giết hại trong thời gian chiếm đóng tại đây (từ năm 1949 - 1954). Năm 2015, di tích Cây đa và Đền La Tiến đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu kính cẩn dâng lên các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào - những người con bất tử, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, làm trọn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó, đem lại hạnh phúc muôn đời cho nhân dân.

Ghi lưu bút tại Khu di tích, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm kích và xúc động trước sự hy sinh anh dũng của 1.145 chiến sĩ và đồng bào yêu nước bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại. Những tấm gương anh dũng hy sinh này luôn là những biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng để các thế hệ sau noi theo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên gìn giữ, nâng cấp Khu di tích lịc sử quốc gia Cây đa và Đền La Tiến xứng đáng với giá trị lịch sử cách mạng của địa phương và của cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà bà Đặng Thị Thu (thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) - gia đình có công với cách mạng./.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và tăng trưởng của các khu vực sản xuất chủ yếu đều đạt mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,68%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng gần 10%; tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng; Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến nay, đã có 92 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó 87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Các hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải… được tăng cường; hệ thống cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển.

Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước cho rằng, Hưng Yên là tỉnh giàu tiềm năng và có lợi thế lớn như nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, có dân trí cao, hệ thống giao thông thuận lợi. Vì vậy tỉnh cần có quyết tâm, biện pháp cụ thể để nhanh chóng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển Hưng Yên thành một tỉnh giàu mạnh. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn Hưng Yên cần xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế. Đồng thời cần có quyết tâm chính trị trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển mạnh doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chủ tịch nước đề nghị Hưng Yên cần làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

“Tôi mong rằng các đồng chí trong thời gian tới chúng ta tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt là tham nhũng vặt làm cho quần chúng nhân dân rất khó chịu. Làm sao phải dấy lên phòng chào bài trừ nhũng nhiễu, cửa quyền gây dư luận không tốt. Cùng với đó các đồng chí cần tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền một cửa để tạo điều kiện thông thoáng cho nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Tôi thấy tiềm năng, lợi thế của Hưng Yên còn rất lớn, tôi có tin tưởng sâu sắc chắc chắn các đồng chí sẽ hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, xứng đánh là vùng đất địa linh, nhân kiệt, xứng đáng với niềm mong muốn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối”-Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu bút tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Chủ tịch nước đề nghị, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, cùng những mục tiêu rõ ràng, lộ trình phù hợp cho giai đoạn sắp tới, tỉnh Hưng Yên cần chú trọng vào các ngành công nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch... để phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà bà Đặng Thị Thu (thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) - gia đình có công với cách mạng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự... Đây là những nhiệm vụ then chốt để tỉnh Hưng Yên đạt được thành công trong thời gian tới./.

