Chủ tịch Quốc hội: An ninh đối ngoại phát huy vai trò "đi trước mở đường"

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh đối ngoại.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Ra đời ngay từ những ngày đầu lập nước, lực lượng An ninh đối ngoại đã thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng An ninh đối ngoại đã làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch; phát hiện, đấu tranh, đập tan nhiều chiến dịch xâm nhập từ bên ngoài.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, lực lượng An ninh đối ngoại đã chủ động, đi trước, nắm chắc tình hình, dự báo sớm, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia; phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, lực lượng An ninh đối ngoại đã tham mưu kịp thời các chủ trương, giải pháp vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Công tác hợp tác quốc tế về an ninh được đẩy mạnh, phát huy vai trò "đi trước mở đường”, góp phần xử lý hiệu quả các tồn tại khác biệt, xây dựng lòng tin chiến lược với các nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được mà lực lượng An ninh đối ngoại đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu trong suốt những năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến nhanh, phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với khí thế mới, quyết tâm mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh đối ngoại phải là lực lượng trung thành nhất với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phải giữ vững nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với với cơ quan liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng An ninh đối ngoại

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng An ninh đối ngoại phải luôn là "thanh bảo kiếm" sắc bén, lá chắn vững vàng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động.

Lực lượng An ninh đối ngoại chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và dự báo xu hướng biến động của tình hình quốc tế, khu vực. Tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước đối sách ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước các biến động địa chính trị; phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng.

"Lực lượng An ninh đối ngoại tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức công tác, chú trọng giám sát, phòng ngừa các nguy cơ chệch hướng, lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá ờ quyết thắng của lực lượng An ninh đối ngoại

Chủ tịch Quốc hội lưu ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh đối ngoại nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa cực và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Về tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất với cơ quan an ninh, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia; tranh thủ nguồn lực, công nghệ và đào tạo để nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng an ninh trong nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng An ninh đối ngoại đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng An ninh Đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng An ninh Đối ngoại.