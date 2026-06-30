Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố.
VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên cả nước. VOV phát sóng trực tiếp hội nghị.
VOV.VN - Sáng nay (28/6), tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.