English
/ PODCAST
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị
Thứ Ba, 15:13, 30/06/2026

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Lê Tuyết/VOV
Podcast liên quan
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên cả nước. VOV phát sóng trực tiếp hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1

VOV.VN - Sáng nay (28/6), tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị
Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Nghe nhiều

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị
Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị
Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất
Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất
Nghị quyết 10: Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng dòng vốn FDI
Nghị quyết 10: Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng dòng vốn FDI
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?