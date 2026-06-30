Thứ Ba, 15:13, 30/06/2026

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố.