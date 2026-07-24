Chủ tịch Quốc hội: Chất lượng dự án luật phải đặt lên hàng đầu

Ngay sau khi bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chiều 24/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa 16. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Không lùi, rút nội dung hoặc bổ sung nhiều lần

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo Kỳ họp diễn ra thông suốt, với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3/8/2026, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8/2026; chia thành 2 đợt họp (Đợt 1: từ ngày 3/8 đến sáng ngày 13/8; Đợt 2: từ ngày 19/8 đến ngày 24/8), không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Đến thời điểm này, hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội sẽ xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu 7 dự án luật); xem xét, quyết định công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác. Việc rà soát các nội dung trình Quốc hội đã được các cơ quan tiến hành từ sớm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

"Tôi đề nghị, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có chỉ đạo bổ sung, còn tinh thần chung giữ nguyên các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp này để các cơ quan hoàn tất công tác chuẩn bị, thẩm tra, bảo đảm tiến độ gửi hồ sơ và chất lượng các nội dung; không lùi, rút nội dung hoặc bổ sung nhiều lần, khiến các cơ quan không có đủ thời gian chuẩn bị”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong báo cáo tiến độ thực hiện; các đại biểu đóng góp ý kiến.

Phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác; kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được chuẩn bị một cách khoa học, trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các dự án luật quan trọng, có tác động lớn liên quan đến các vấn đề thực hiện tăng trưởng hai con số cũng như hoàn thiện về thể chế, chính sách, giải quyết triệt để các vướng mắc, không chỉ cho trước mắt mà xây dựng nền tảng lâu dài cho phát triển nhanh và bền vững.

Tiến độ xây dựng và trình, thẩm tra các dự án luật, nghị quyết được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng; phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời, sửa đổi các vướng mắc, bất cập để đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đặt ra.

"Các dự án luật và nghị quyết quan trọng đều được thông qua thời gian qua với tỷ lệ tán thành rất cao, thể hiện sự thống nhất giữa cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp", Thủ tướng khẳng định.

Về trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành trong công tác chuẩn bị dự án luật cũng đã được nâng lên; công tác phối hợp với Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội ngày càng chặt chẽ từ sớm, từ xa, từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo đến thẩm tra, tiếp thu và giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật.

Trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác phối hợp giữa hai cơ quan cũng đã đóng góp rất tích cực vào việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định các cân đối vĩ mô, vận hành ổn định, thông suốt mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị, đặc biệt là vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng, năng lực tổ chức thực hiện các cấp.

Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra những khó khăn, thách thức mới đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

“Điều này đòi hỏi Chính phủ và các bộ, ngành trong thời gian qua đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự thảo luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất; góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn và quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 01/3/2027”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thường trực Chính phủ rất quyết liệt triển khai toàn diện các công tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành, khi chuẩn bị hồ sơ dự án luật trình Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần kèm theo dự thảo Nghị định, Thông tư, không để luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương, tích cực để chuẩn bị cho kỳ họp; thống nhất các nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp.

Cho rằng thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên cần rút kinh nghiệm về công tác thông tin, cập nhật tiến độ triển khai; đảm bảo tiến độ chuẩn bị hồ sơ; đồng thời yêu cầu, dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng chất lượng các dự án luật phải đặt lên hành đầu; tăng cường công tác chuẩn bị và thẩm tra các hồ sơ dự án luật.