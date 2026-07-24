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Kỳ họp không thường lệ sẽ tập trung công tác lập pháp và công tác nhân sự

Thứ Sáu, 16:52, 24/07/2026
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VOV.VN - Chiều 24/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 3/8, xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác lập pháp và công tác nhân sự.

Ngay sau khi bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chiều 24/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa 16.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị.

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Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng các bộ, ngành, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị
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Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị nhằm kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt, với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3/8/2026, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8/2026; chia thành 2 đợt họp (Đợt 1: từ ngày 3/8 đến sáng ngày 13/8; Đợt 2: từ ngày 19/8 đến ngày 24/8), không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Cho biết, đến thời điểm này, hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội sẽ xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu 7 dự án luật); xem xét, quyết định công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Việc rà soát các nội dung trình Quốc hội đã được các cơ quan tiến hành từ sớm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có chỉ đạo bổ sung, còn tinh thần chung giữ nguyên các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp này để các cơ quan hoàn tất công tác chuẩn bị, thẩm tra, bảo đảm tiến độ gửi hồ sơ và chất lượng các nội dung; không lùi, rút nội dung hoặc bổ sung nhiều lần, khiến các cơ quan không có đủ thời gian chuẩn bị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan đã rất tích cực, nỗ lực chuẩn bị, hoàn thiện nội dung để trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành tối đa thời gian để xem xét, cho ý kiến về các nội dung trước khi trình Quốc hội. Hồ sơ các nội dung ngay từ giai đoạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cũng đã được gửi sớm đến các vị đại biểu Quốc hội để tiếp cận, nghiên cứu trước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong báo cáo tiến độ thực hiện và các đại biểu cùng đóng góp ý kiến.

Lê Tuyết/VOV.VN
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