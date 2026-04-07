Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ công bố và trao các Nghị quyết về công tác cán bộ

Tại Lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng và trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ công bố và trao các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ đối với một số chức danh của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các Phó Chủ tịch, các Thường vụ và các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Phó Chủ nhiệm các Ủy ban đã được nhận quyết định giao nhiệm vụ cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Trên tinh thần 'thêm người, thêm sức mạnh', nhân tố mới, khí thế mới và tư duy mới, cách làm mới, chất lượng, hiệu quả mới. Đây là việc mà Quốc hội đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, tăng cường giám sát, giám sát trúng, đúng và quyết định những vấn đề quan trọng để cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, để đón kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng 3/2/2030 đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và định hướng chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng quyết sách nhanh, trúng, đúng, Chính phủ trình, Quốc hội sẽ tìm mọi giải pháp, bàn bạc, thảo luận trên tinh thần xây dựng để làm sao có những quyết sách cho thật trúng và đúng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Nhấn mạnh chỉ có đoàn kết mới đạt được thắng lợi, Chủ tịch Quốc hội mong các Phó Chủ tịch, các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Chủ nhiệm cùng tập thể cán bộ Quốc hội đoàn kết, thống nhất hành động để mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng nâng cao uy tín, vị thế Quốc hội trước Đảng, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi đồng chí lãnh đạo, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước và quy định của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trên tinh thần đồng hành vì mục tiêu chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Khẳng định, Quốc hội phải nâng cao hơn nữa trong thực hiện Quốc hội số, số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh lĩnh vực này trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần quan tâm tới công tác xây dựng chính trị, tư tưởng trong cơ quan, về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, để từng chi bộ, đảng bộ của từng bộ phận phải mạnh; từng đảng viên phải thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đối với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đồng chí được trao Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ đối với một số chức danh của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội với tinh thần quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, nhưng phải quyết hành động để có sản phẩm, hiểu quả trong công việc.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh sẽ tuyệt đối trung thành và kiên định mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong mọi quyết sách và hành động, sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của đất nước lên trên hết và hiểu rằng, sự tin tưởng của cử tri là tài sản quý giá nhất của mỗi đại biểu Quốc hội, sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự tin cậy đó.

Ông Lâm Văn Mẫn cho rằng, mỗi chức danh được giao đều là phương tiện để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Do đó, việc gắn bó mật thiết với cơ sở, lắng nghe hơi thở từ thực tiễn và những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân sẽ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu; đồng thời sẽ nỗ lực để các chính sách, nghị quyết khi ban hành không chỉ đúng quy trình mà còn phải thực sự tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.