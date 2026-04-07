Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

Sáng nay 7/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước. Tổng Bí thư Tô Lâm được các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước vừa được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 495/495 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt, chiếm 99% tổng số đại biểu Quốc hội). Ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định.

Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán: tỉnh Hưng Yên. Đồng chí là Tổng Bí thư khóa XIII (8/2024), XIV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, XIV; Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 (5/2024-10/2024) và là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI

Tóm tắt quá trình công tác

- 1974-1979: Học viên Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân).

- 1979-2010: Cán bộ Bộ Công an.

- 2010-2016: Thứ trưởng Bộ Công an.

- 2016-2024: Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

- 1/2019: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân.

- 2024: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

- 3/8/2024: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI

- 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

