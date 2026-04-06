Điện và thư chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng khi đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định việc đồng chí Trần Thanh Mẫn được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ tại Kỳ họp thứ Nhất

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan lập pháp, qua đó đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đồng chí Trần Thanh Mẫn và Quốc hội Việt Nam nhằm củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam; đồng thời, nhấn mạnh kỳ vọng quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi liền núi, sông liền sông; đánh giá trong những năm gần đây, quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu sắc, đặc biệt là sự hợp tác và giao lưu ngày càng mật thiết giữa Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định, sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sự tin tưởng và tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với năng lực lãnh đạo và sự cống hiến của Chủ tịch Quốc hội trong việc thúc đẩy vai trò của Quốc hội, hướng tới sự phát triển thịnh vượng của Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ song phương, góp phần tăng cường lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy, làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo xuất sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu mới, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vun đắp hơn nữa cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác lấy con người làm trung tâm, vì lợi ích chung của hai nước và người dân.