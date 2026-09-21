Chủ tịch Quốc hội: Chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, kiến tạo phát triển

Theo đó, Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào Chương trình lập pháp 2027, trong đó có 9 dự án luật ở Kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật tại Kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển.

28 dự án Chính phủ trình đưa vào Chương trình lập pháp 2027, có một số dự án như: Luật Cấp, thoát nước; Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Quochoi.vn)

Trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 đối với 04 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Không đưa vào Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà đề nghị sửa đổi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung 03 Luật thuế đã có trong chương trình Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển: "Thời gian qua khối lượng lập pháp rất lớn góp phần để tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều. Có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn. Tới đây phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ đảm bảo, đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy điều chỉnh chương trình để bù cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị chưa kỹ. Chương trình lập pháp 2027 cần đủ ba yêu cầu: Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Chính phủ sẽ đảm bảo kỷ luật trong việc thực hiện chương trình lập pháp: "Chính phủ sẽ chỉ đề xuất bổ sung những dự án luật thật cấp thiết, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo điều kiện chuẩn bị và hạn chế tối đa cái việc xin bổ sung, xin rút, xin lùi để đảm bảo cái kỷ luật trong việc thực hiện chương trình lập pháp và trong cái bối cảnh là yêu cầu rất cao, rất khẩn trương là phải phản ứng chính sách một cách linh hoạt, kịp thời, thúc đẩy thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững hai con số".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước. Với quy mô 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó nhiều chuyên đề có phạm vi rộng. Nhiều ý kiến đề nghị kiểm toán nhà nước tiếp tục rà soát theo hướng giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông; không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện kiểm toán quyết toán NSNN năm 2026 và các chuyên đề kiểm toán lớn, lĩnh vực rủi ro cao và các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động bố trí nguồn lực dự phòng cho nhiệm vụ phát sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân quan tâm, lo lắng về: tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; việc UBND thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận…

Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Sáng mai, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.