Chủ tịch Quốc hội: Chuyển tinh thần hợp tác Việt Nam - Italia thành kết quả cụ thể

Việt Nam - Italia thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ phát triển bền vững và toàn diện

Phát biểu chào mừng, bà Veronica Squinzi - Phó Chủ tịch phụ trách Quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp vùng Lombardy, thuộc Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Italia nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Đây là cơ hội để khẳng định cam kết chung giữa hai nước trong việc tăng cường đối thoại chính trị; làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế, công nghệ, dựa trên các giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và một tầm nhìn hướng về tương lai.

Theo bà Veronica Squinzi, trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và sự chuyển đổi của chuỗi giá trị hiện nay, hợp tác giữa các quốc gia đối tác đáng tin cậy trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Sự tăng cường hợp tác giữa Việt Nam - Italia sẽ thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ phát triển bền vững và toàn diện.

Với vai trò là vùng kinh tế đứng đầu của Italia, vùng Lombardy là trái tim của hệ thống công nghiệp và công nghệ của đất nước. Thành phố Milan là thủ phủ của khu vực, là trung tâm tài chính và kinh doanh hàng đầu của Italia cũng như là cửa ngõ vào thị trường châu Âu cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế. Lombardy cũng là vùng đứng đầu của Italia trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardy cho biết, quan hệ giữa vùng Lombardy và Việt Nam không chỉ đơn thuần là đối tác thương mại thông thường mà là một sự kết nối có bề dày lịch sử, tầm quan trọng chiến lược. Từ năm 2003, Lombardy đã xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực ASEAN.

Việc khai trương đường bay thẳng giữa Milan và Hà Nội là minh chứng rõ nét cho sự thành công trong hợp tác giữa vùng Lombardy và Việt Nam; không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn là cầu nối then chốt cho các hoạt động giao thương, văn hóa, xóa tan khoảng cách địa lý giữa hai vùng đất.

Với tiềm lực công nghệ và chuyên môn cao, vùng Lombardy nhìn thấy cơ hội phát triển to lớn tại Việt Nam - quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng GDP đầy ấn tượng (hơn 8% vào năm 2025). Các doanh nghiệp Lombardy sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam về: chuyên môn và công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cơ khí; chuyển đổi xanh và kinh tế tái tạo, hướng tới sự phát triển bền vững; giáo dục, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phục hồi các giá trị kiến trúc, văn hóa.

Trong bối cảnh Việt Nam sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vùng Lombardy bày tỏ sự quan tâm đặc biệt trong việc thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của Việt Nam. Ông Raffaele Cattaneo tin tưởng, với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quan hệ hợp tác giữa Italia - Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Bộ Tài chính Việt Nam cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã phối hợp với các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp Italia tổ chức Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia lần này.

Sự kiện này không chỉ là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống hơn 50 năm giữa nhân dân Việt Nam và Italia - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

Chủ tịch Quốc hội đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam sau gần 4 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ. Trong thời gian tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt trên 10% và đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam xác định phải phát huy tối đa nội lực, đồng thời tận dụng hiệu quả ngoại lực thông qua hội nhập và hợp tác quốc tế. Nội lực bao gồm con người, tài nguyên và văn hóa - ba nguồn sức mạnh căn bản của dân tộc. Ngoại lực là hội nhập quốc tế, là sức mạnh của thời đại. Sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực sẽ tạo nên sức bật mới cho phát triển đất nước. Chúng tôi không chỉ muốn đi nhanh, mà phải đi vững, đi xa, đi cùng nhau.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Italia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động, đang phát triển nhanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, lực lượng lao động trẻ, thị trường rộng lớn và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây chính là những điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, bổ trợ cho nhau cùng phát triển.

Tính đến nay, các nhà đầu tư từ Italia đã đầu tư vào Việt Nam 167 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 633 triệu USD, đứng thứ 31/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về tổng thể, quy mô hợp tác đầu tư giữa hai nước tuy còn khiêm tốn nhưng tiềm năng hợp tác là rất lớn.

Các đại biểu dự tọa đàm

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới, Việt Nam và Italia có nhiều điều kiện thuận lợi để bổ trợ cho nhau, cùng phát huy thế mạnh riêng nhằm hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tọa đàm hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội hai nước cùng trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, chuyển tinh thần hợp tác thành kết quả cụ thể, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang được triển khai hiệu quả; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm; tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiếp tục duy trì đường bay thẳng của Vietnam Airline từ Việt Nam đến Italia và ngược lại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong việc giám sát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi cho các hoạt động hợp tác lâu dài; hy vọng rằng, với nền tảng chính trị tốt đẹp, tình cảm hữu nghị bền chặt và định hướng rõ ràng, các doanh nghiệp hai nước sẽ tích cực kết nối, hợp tác và biến tình hữu nghị giữa hai dân tộc thành những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững - góp phần mang lại độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

"Sau Tọa đàm này, tôi hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ: Gặp gỡ - Kết nối - Ký kết - Triển khai. Mỗi dự án phải có đầu ra - đầu vào - nhân lực - công nghệ - tài chính rõ ràng; mốc thời gian - thước đo hiệu quả cụ thể. Cùng làm, cùng tiến, cùng thắng. Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Italia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hai phía, cùng với sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam - Italia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.