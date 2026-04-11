Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh Vatican

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các tiếp xúc và trao đổi, đặc biệt là ở cấp cao hai bên thời gian qua đã góp phần củng cố tin cậy và tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Tòa thánh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, trưa nay (11/4), theo giờ địa phương, tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Lãnh đạo Việt Nam tới Thủ tướng Vatican.

Chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và chúc mừng các Lãnh đạo Việt Nam vừa được bầu, Thủ tướng Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu phát triển và chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam, nhắc lại thư của Giáo hoàng Francis gửi Cộng đồng Công giáo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh 1 người công giáo tốt là một người công dân tốt; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người yếu thế, dễ bị tổn thương; đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Vatican ngày càng được thắt chặt, trên cơ sở nền tảng quan trọng này, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai; khẳng định mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam để trực tiếp chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như đời sống sinh động của cộng đồng Công giáo nơi đây.