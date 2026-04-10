Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Italy: Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italy từ 11-17/4/2026.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 11-15/4 mang ý nghĩa đối ngoại đặc biệt quan trọng, sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hướng tới thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, văn hoá…

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội XIV của Đảng và ngay sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV: Độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Italy - một đối tác quan trọng tại Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Việt Nam và Italy thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973, quan hệ chính trị giữa hai nước được củng cố và phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 01/2013, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, kết nối địa phương. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng, năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024. Italy là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong ba lĩnh vực: chính sách quốc phòng, quân sự quốc phòng, công nghiệp quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được lãnh đạo các bên quan tâm thúc đẩy. Hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Italy ngày càng phát triển với các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu và tiềm năng của hai bên, nổi bật gần đây có Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2024-2026.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nói: "Trong khi đó, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày/tuần văn hóa Việt Nam - Italy, các buổi biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh, thời trang được tổ chức thường xuyên, nổi bật gần đây như show diễn “Hành trình kết nối di sản”, triển lãm ảnh “Italy và Việt Nam: 50 năm hữu nghị và hợp tác”, Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Milan, Liên hoan phim Italy tại Việt Nam… đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân hai nước".

Hai bên đẩy mạnh hợp tác địa phương, hiện có các cặp quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương. Trong số 17/63 tỉnh thành có đầu tư của Italy, Vĩnh Phúc là địa phương đứng đầu với các dự án lớn của Piaggio với tổng số vốn đăng ký đạt 165 triệu USD.

Tạo thêm động lực, đưa quan hệ hai nghị viện lên một tầm cao mới

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp (gần đây nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm Italy năm 2019, Phó Chủ tịch Hạ viện Italy thăm Việt Nam tháng 1/2014).

Ông Marco Della Seta, Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam nhấn mạnh, ngoại giao nghị viện rất quan trọng, là một phần vô cùng thiết yếu, bởi bao trùm mọi khía cạnh của đời sống và tin tưởng chuyến thăm này sẽ tạo thêm động lực, đưa quan hệ giữa hai nghị viện lên một tầm cao mới:

Ông Marco Della Seta, Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam cho biết: "Trước hết, tôi muốn nói rằng, chuyến thăm này đặc biệt có ý nghĩa bởi vì Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi được tái đắc cử làm Chủ tịch Quốc hội và ông đã chọn đến thăm Italy - điều đó là một vinh dự lớn đối với chúng tôi. Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Italy. Tất cả những yếu tố này khiến chuyến thăm trở nên vô cùng ý nghĩa. Đây là chuyến thăm rất hữu ích để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai quốc gia. Quan hệ giữa hai nước đã đạt đến một giai đoạn rất phát triển và thành công kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013. Quan hệ đối tác này bao trùm tất cả các lĩnh vực trong quan hệ song phương, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, kỹ thuật - khoa học và giao lưu nhân dân. Tất cả những yếu tố này đều được thể hiện trong khía cạnh hợp tác nghị viện giữa hai nước".

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Italy không chỉ góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, mà còn tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất và bền vững hơn trong giai đoạn mới, phù hợp với lợi ích chung và kỳ vọng của cả hai bên.