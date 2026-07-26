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Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 18:55, 26/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương. 

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Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với tinh thần yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Máu đào của các liệt sĩ đổ xuống đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

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Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác nguyện sống, lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình; phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thử thách, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

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Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã nghe lực lượng chức năng báo cáo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua, cũng như kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

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Nhằm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

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Chủ tịch Quốc hội: Chất lượng dự án luật phải đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan bảo đảm chất lượng các dự án luật trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; không lùi, rút hoặc bổ sung nội dung nhiều lần, đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ, thẩm tra và hoàn thiện dự thảo.

Lê Tuyết/VOV
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