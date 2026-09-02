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Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Thứ Tư, 18:57, 02/09/2026
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VOV.VN - Chiều 2/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chiều nay, 2/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 

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Chiều 2/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất; Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam soi đường cho sự nghiệp phát triển của đất nước, cùng tấm gương đạo đức, phong cách với lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, trọn đời vì nước, vì dân.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động được thăm lại nơi Bác Hồ làm việc và điều trị bệnh trong những ngày cuối đời; nhấn mạnh cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực của một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn với sự gần gũi, ấm áp tình thương và sự bao dung, nếp sống giản dị và đức tính khiêm nhường.

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Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ vật, tài liệu gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác; mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu Di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Đại diện Ban Quản lý Khu Di tích cho biết, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và khu vực Lăng Bác đã đón rất đông đồng bào, du khách về thăm viếng; riêng trong ngày hôm nay, 2/9, đã đón khoảng 3 vạn lượt khách.

Di tích Nhà 67 là nơi Bác Hồ từng làm việc, dưỡng bệnh và thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng, đồng thời lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với Người trong những năm tháng cuối đời. Đây cũng là nơi từng diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cam go, ác liệt. Hiện Di tích Nhà 67 vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lê Tuyết/VOV
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