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Chủ tịch Quốc hội: Giáo dục đảng viên trẻ noi theo các thế hệ đảng viên đi trước

Thứ Bảy, 16:26, 29/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/8), nhân dịp Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Các ngành, các cấp cần chú trọng giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ noi theo tấm gương của các thế hệ đi trước, gắn chặt với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ghi nhận sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thái, trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên.

chu tich quoc hoi giao duc dang vien tre noi theo cac the he dang vien di truoc hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tại buổi lễ và toàn thể đảng viên của TP.HCM được nhận Huy hiệu Đảng dịp này. Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua với số phiếu tín nhiệm rất cao Luật Phát triển đô thị, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các thành phố khác.

Nhấn mạnh về những đóng góp của các đảng viên, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đóng góp vào thành công chung đó có sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có các đảng viên có mặt tại buổi lễ.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tại buổi lễ và toàn thể đảng viên của TP.HCM được nhận Huy hiệu Đảng dịp này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, dù ở nhiệm vụ, cương vị công tác nào, các đảng viên luôn thể hiện bản lĩnh: trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng; phục tùng sự phân công của tổ chức; tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Danh hiệu cao quý trao cho các đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung đối với Đảng bộ, các chi bộ nơi sinh hoạt và gia đình các đồng chí”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tiếp nối tinh thần cống hiến và chăm lo cho đảng viên cao tuổi

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM và các ngành, các cấp cần quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước. Đây phải là việc làm thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến được tiếp nối liên tục.

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Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử Đảng bộ và truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân thành phố. Trong đó, cần phát huy vai trò của các đảng viên lão thành, các đảng viên qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử nhằm làm sống động nhận thức và tình cảm của mỗi đảng viên hiện nay.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến của các đảng viên lão thành, đồng thời tổ chức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đảng viên tiếp tục mang kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng tham gia xây dựng Đảng bộ TP.HCM và các chi bộ trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là đảng viên của thành phố mang tên Bác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của TP.HCM và cả nước.

Động lực tiếp tục rèn luyện và cống hiến

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Trần Thị Xuân Lượng xúc động chia sẻ, khi nhận phần thưởng cao quý này, bà cũng như các đảng viên khác đều hồi tưởng lại những ngày đầu được kết nạp Đảng, được tuyên thệ trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc, trước cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bà Trần Thị Xuân Lượng bày tỏ: “Nhận được phần thưởng cao quý và vinh dự này là động lực để các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Năm.

Cũng trong chiều nay (29/8), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Năm, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM.

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Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ

VOV.VN - Hôm nay (29/8), tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cái Răng.

Lê Tuyết - Hà Khánh/VOV
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