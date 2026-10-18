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Chủ tịch Quốc hội: Đầu tư công 2027 theo kết quả đầu ra, điều chuyển vốn linh hoạt

Chủ Nhật, 11:56, 18/10/2026
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VOV.VN - Về giải pháp cụ thể năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, đầu tư công theo kết quả đầu ra, dứt khoát là phải điều chuyển vốn linh hoạt.

Thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 vào sáng nay (18/10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong thời gian tới, điều kiện tiên quyết là phải ổn định kinh tế vĩ mô; tạo đột phá huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư công theo kết quả đầu ra, phải điều chuyển vốn linh hoạt.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thảo luận ở tổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, bức tranh kinh tế của 9 tháng đạt được kết quả đáng mừng. Tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại được tăng cường.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy hạn chế, tồn tại đó là: nền tảng tăng trưởng chưa vững chắc, thiếu bền vững; áp lực lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực này cần phải đặc biệt quan tâm, không thể chủ quan; đầu tư tư nhân chưa bứt phá. Theo đó, đầu tư tư nhân mới chiếm 53% tổng số vốn, nhưng chỉ tăng 14%, thấp nhất trong ba khu vực; hiệu quả nguồn lực thấp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc khó tiếp cận vốn.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, cán cân thương mại, cấu trúc nhập khẩu chưa bền vững, phụ thuộc một số thị trường; chất lượng phát triển xã hội chưa đồng đều, thiếu nhân lực chất lượng cao, lao động phi chính thức còn lớn, thất nghiệp thanh niên tỷ lệ còn cao.

Chênh lệch tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu giữa các vùng; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; một số hạn chế trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường.

Tình trạng ô nhiễm, ngập úng, ùn tắc xảy ra thường xuyên; khả năng nội tại và đổi mới còn hạn chế, các nghị quyết đã ban hành nhưng lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đột phá rõ rệt và năng suất, cạnh tranh, năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ trong nước còn hạn chế.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, đầu tư công theo kết quả đầu ra, dứt khoát là phải điều chuyển vốn linh hoạt.

Từ những thực tế này, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong thời gian tới, số một là phải ổn định kinh tế vĩ mô, bởi đây là điều kiện tiên quyết; tạo đột phá huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng chiều sâu; ưu tiên hạ tầng chiến lược và an ninh năng lượng; đột phá mạnh mẽ cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi, khơi thông điểm nghẽn về đất đai.

"Kỳ này trông đợi vào việc sửa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, thủ tục, cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tổ chức thực thi", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Đồng thời với đó là phát triển con người và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết việc thiếu trường lớp, sách giáo khoa, phát triển y tế, nhà ở xã hội, giảm nghèo; thích ứng với biến đổi khí hậu.

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Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần phải quyết tâm đưa Trung tâm tài chính vào hoạt động thực chất ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Về giải pháp cụ thể năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, đầu tư công theo kết quả đầu ra, dứt khoát là phải điều chuyển vốn linh hoạt. Nơi nào làm tốt thì sẽ điều chuyển vốn qua nơi tốt, nơi nào làm không tốt thì phải mạnh dạn phê bình.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần phải quyết tâm đưa Trung tâm tài chính vào hoạt động thực chất ở TP.HCM và Đà Nẵng; chuyển trọng tâm khoa học công nghệ sang sản phẩm cụ thể; phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa, kinh tế biển; đặc biệt cần phải tính độ trễ của các cú sốc của năm 2026 để kịch bản điều hành năm 2027 phải chủ động hơn.

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Sửa Luật Đầu tư: Cần hài hòa giữa yêu cầu kiến tạo phát triển với quản lý rủi ro

VOV.VN - Chiều nay (15/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Nhiều vấn đề "nóng" về môi trường kinh doanh và việc cấm tuyệt đối kinh doanh khí N2O (bóng cười) cho con người hít trực tiếp ngoài mục đích y tế đã được đưa ra thảo luận.

Lê Tuyết/VOV
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