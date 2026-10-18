Đại biểu Quốc hội kỳ vọng tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế

Đánh giá về báo cáo kinh tế - xã hội của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc, các đại biểu ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thúc đẩy khoa học, công nghệ, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, với GDP 9 tháng tăng 9,01%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước vượt 1.100 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước tăng cao. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo, yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ quyết liệt hơn các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội của đất nước. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Đại biểu Phùng Hữu Toàn, Đoàn Lai Châu nhấn mạnh vai trò quyết định của khâu tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể: “Tổ chức thực hiện là khâu quyết định. Đề nghị xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện của người đứng đầu. Yêu cầu xuyên suốt là nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Gắn tăng trưởng cao với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.

GDP quý III/2026 tăng 9,95%, công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng VOV.VN - Theo Cục Thống kê, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Cùng quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đại biểu Phùng Đức Tiến, Đoàn Khánh Hòa cho rằng, các giải pháp Chính phủ đề ra cần được cụ thể hóa bằng những chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện tại từng bộ, ngành, địa phương. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy khoa học, công nghệ là những khâu cần tập trung tháo gỡ để tạo đột phá cho tăng trưởng.

“Đầu tư công là phấn đấu đạt 100%. Cái thứ hai là về khoa học công nghệ được Nghị quyết 57 của Trung ương chỉ rất rõ. Tuy nhiên, bây giờ để giải ngân được vốn đầu tư cho khoa học công nghệ thì còn rất thấp. Do đó, chúng ta cần phải giải quyết khâu khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng”, đại biểu Phùng Đức Tiến bày tỏ.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Các đại biểu thảo luận tại Tổ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 9/11/2013 của Quốc hội và việc kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.