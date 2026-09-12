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Chủ tịch Quốc hội đề nghị BRG tiếp tục tiên phong, đóng góp cho đất nước

Thứ Bảy, 12:52, 12/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay, 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động; chúc mừng Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an tại buổi lễ hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026 đánh dấu 40 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Trong chặng đường đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã trưởng thành mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hành trình 50 năm lao động và cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG đã gắn với những giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới.

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tư duy chiến lược, tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với "tinh thần khởi nghiệp" và khát vọng cống hiến mãnh liệt, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã cùng đội ngũ tạo dựng nền tảng kinh tế - dịch vụ và tài chính có quy mô, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cao; luôn kiên định con đường kinh doanh gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, trách nhiệm với người lao động và những giá trị lâu dài cho xã hội.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Riêng năm 2025, Tập đoàn đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc top 4 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam; tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 người lao động; tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân và tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

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Các đại biểu dự buổi lễ.

Tập đoàn đã tiên phong trong các lĩnh vực then chốt như: tài chính - ngân hàng, bất động sản, đô thị thông minh, thương mại - bán lẻ, du lịch - dịch vụ; Gắn liền phát triển kinh tế với bảo tồn di sản và văn hóa dân tộc, nổi bật là việc phục dựng, nâng tầm thương hiệu gốm Chu Đậu, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất để tiêu thụ nông sản Việt.

Những kết quả đó thể hiện năng lực tổ chức thực hiện của người đứng đầu, thể hiện trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật và sự tận tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank.

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Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dấu mốc chiến lược năm 2030, năm 2045.

"Cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tôi mong Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Thúc đẩy chuỗi giá trị Việt, tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa sản phẩm OCOP, thương hiệu Việt vươn tầm thế giới", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, lãnh đạo Tập đoàn luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh; xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong cộng đồng doanh nghiệp và với các cơ quan chức năng, đóng góp xây dựng chính sách; thúc đẩy liên kết, lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính, tinh thần tiên phong và trách nhiệm quốc gia. Phát huy văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân; đồng hành tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Nga, Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. 

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định cá nhân và ban lãnh đạo của Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank cùng với 22.000 người lao động sẽ có một chương trình hành động thiết thực với mục tiêu rõ ràng và với trách nhiệm thực thi cao nhất.

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Bà Nguyễn Thị Nga Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Bà Nguyễn Thị Nga cam kết sẽ luôn giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng; lấy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ làm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong từng quyết sách phát triển, tập đoàn luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng và tạo dựng giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

 

Lê Tuyết/VOV
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