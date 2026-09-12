Chủ tịch Trung Quốc lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ​sẽ khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong ngày 12/9, đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập khối – tổ chức hiện đã có 11 quốc gia thành viên và 10 quốc gia đối tác. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý toàn cầu với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo từ các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran cùng các thành viên và quốc gia đối tác khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự sự kiện trong hai ngày 12 và 13/9. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 11/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, BRICS là “nền tảng quan trọng nhất cho sự đoàn kết và hợp tác giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển trên thế giới hiện nay”.

Bà cho biết: “Trung Quốc đặc biệt coi trọng và tích cực tham gia vào hợp tác BRICS. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, cũng như đi sâu trao đổi với lãnh đạo các nước về những vấn đề lớn như tình hình quốc tế hiện nay, sự phát triển của cơ chế BRICS và việc làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất, đồng thời đưa ra các sáng kiến ​​và đề xuất quan trọng của Trung Quốc, nhằm định hướng dẫn dắt sự phát triển chất lượng cao của hợp tác BRICS mở rộng”.

Cũng theo bà Mao Ninh, Trung Quốc và Ấn Độ đang thu xếp cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp hai nhà lãnh đạo gặp gỡ, tiếp nối các cuộc gặp trước đó tại Kazan (Nga) và Thiên Tân (Trung Quốc).

Bà nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ cùng Ấn Độ thực hiện định hướng chiến lược của hai nhà lãnh đạo, xử lý quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược và lâu dài, tăng cường trao đổi, đẩy mạnh hợp tác, giải quyết thỏa đáng bất đồng, đồng thời trở thành những người bạn láng giềng tốt và đối tác hỗ trợ cùng nhau thành công.

Đây là chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Ấn Độ sau 7 năm. Tuy nhiên, thông tin về một phái đoàn kỷ lục với khoảng 400 người, gồm các quan chức, đại diện doanh nghiệp và truyền thông chưa được Trung Quốc xác nhận.

Sự hiện diện của Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị lần này nhận được nhiều sự quan tâm của giới phân tích, trong bối cảnh Bắc Kinh và New Delhi đang nỗ lực ổn định quan hệ sau các cuộc đụng độ biên giới gây thương vong vào năm 2020.